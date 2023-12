Die beiden Musiker-Brüder Bill und Tom Kaulitz waren nicht nur Gäste, sondern auch Gewinner bei der Preisverleihung der „1 Live Krone“ in Bielefeld, wo sie den Preis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ erhielten.

Ein Instagram-Post von 1live hat die Fans jedoch in Spannung versetzt. Unter einem Clip ihrer Auszeichnung für ihren Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ steht geschrieben: „Gossip frisch aus Hollywood!“ In dem Video äußert sich Tom zu den Gerüchten über eine mögliche Moderation von „Wetten, dass..?“: „Ja, es ist wahr. Die Gerüchte stimmen. Bill und ich übernehmen ‚Wetten, dass..?‘.“

Momentan sitzen die beiden Musiker in der Jury von „The Voice“. Ob diese selbst gestreuten Gerüchte tatsächlich wahr sind, bleibt noch abzuwarten...

Thomas Gottschalk moderierte letzte Woche ein letztes Mal den ZDF-Klassiker „Wetten, dass..?“. Bestens gelaunt zeigte der 73-Jährige dabei, dass eine große Familienshow immer noch funktioniert. Was ihn trotzdem dazu bewogen habe, nun endgültig Schluss zu machen? Zum einen wolle er nicht, dass „man mir meine Gäste erklären muss“, so Gottschalk. Zum anderen habe er im Fernsehen immer das gesagt, was er auch zuhause gesagt habe. Inzwischen rede er im Fernsehen anders als zuhause - weil er fürchte, dass er einen „Shitstorm“ erzeugen könnte.

„Wetten, dass..?“ war seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung. 2011 verabschiedete er sich von „Wetten, dass..?“, 2014 wurde die Show eingestellt. Gottschalks erste Revival-Show aus Nürnberg zog 2021 13,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Die zweite Ausgabe aus Friedrichshafen am Bodensee kam auf rund 10,1 Millionen.

Wie es mit dem Format weitergeht, will der ZDF „zu gegebener Zeit“ entscheiden.