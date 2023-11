Der US-amerikanische Schauspieler Evan Ellingson ist am Sonntag, 5. November, gestorben. Der aus dem Kinodrama „Beim Leben meiner Schwester“ bekannte Darsteller wurde nur 35 Jahre alt. Ellingson wurde leblos in seinem Haus in der kalifornischen Stadt Fontana gefunden.

Autopsie soll Todesursache klären

Vorerst unklar ist die Todesursache des Schauspielers. Eine Autopsie soll diesbezüglich Klarheit bringen. Der Vater des Verstorbenen hat gegenüber dem US-Promi-Portal „TMZ“ erklärt, dass sein Sohn in letzter Zeit mit heftigen Suchtproblemen zu kämpfen hatte.

Ellingson begann seine Schauspiel-Karriere Anfang der 2000er-Jahre, als er in der Comedy-Sendung „MADtv“ und in der Sitcom „Titus“ zu sehen war. Als Jugendlicher trat Ellingson in der Sitcom „Complete Savages“ und in mehreren Folgen der Serie „24“ auf. In der Krimiserie „CSI: Miami“ spielte er zudem den Sohn von Hauptdarsteller David Caruso. In den letzten Jahren wurde es aber sehr still um den einstigen Kinderstar.