Schauspieler Matthew Perry wurde am Freitag auf einem Friedhof in Los Angeles beigesetzt. Der Zeremonie für den „Friends“-Star wohnten Verwandte sowie seine Kollegen der erfolgreichen Sitcom bei, wie mehrere Medien berichteten. Der Friedhof befindet sich in der Nähe der Warner Bros. Studios, wo die Serie gedreht wurde. Auch Stars wie Michael Jackson, Lucille Ball und Elizabeth Taylor haben dort ihre letzte Ruhestätte.

Fans und Wegbegleiter trauern um Matthew Perry

Fans und Wegbegleiter haben sich in den vergangenen Tagen über den Tod Perrys bestürzt gezeigt. In einem gemeinsamen Statement hatte das „Friends“-Ensemble von einem „unfassbaren Verlust“ gesprochen. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung „Friends: The Reunion“ standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller - neben Perry waren dies Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer - noch einmal zusammen vor der Kamera.

Zahlreichen Menschen gedachten des Schauspielers vor seinem Wohngebäude in „Friends“ © IMAGO / Imago

Zahlreiche Menschen haben Perrys auch vor dem „Friends“-Haus in New York gedacht. An einer Straßenlaterne vor dem Gebäude legten sie Blumen und Zettel mit Botschaften nieder. Das mehrstöckige Haus an einer Straßenecke im West Village in Manhattan wurde in der Erfolgsserie mithilfe von Außenaufnahmen als Wohnhaus mehrerer Hauptprotagonisten ausgegeben, gedreht wurde allerdings im Studio in Los Angeles. Trotzdem wurde das „Friends“-Haus in New York zur Touristenattraktion.