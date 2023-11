Nach der Trennung von Joe Jonas dürfte Sophie Turner wieder verliebt sein. Die 36-Jährige wurde nun nämlich küssend mit einem Mann in Paris gesehen. Wie die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ berichtet, soll die aus „Game of Thrones“ bekannte Schauspielerin mit Peregrine Pearson (29) in der französischen Hauptstadt unterwegs gewesen sein.

Augenzeuge berichtet von Treffen

Pearson ist Mitglied einer der reichsten Familien Großbritanniens - sie soll 224 Millionen Pfund besitzen. Pearson selbst arbeitet als Direktor eines Immobilienentwicklungsunternehmens. Ein Augenzeuge berichtet über das Treffen von Turner und Pearson gegenüber der „Sun“.

„Sie erreichten gemeinsam den Treffpunkt für Privattaxis am Bahnhof. Es sah aus, als seien sie miteinander mit dem Eurostar von London gekommen“, schilderte dieser, und weiter: „Dann nahm er seinen Hut ab und lehnte sich zu ihr, um ihr einen dicken Kuss zu geben. Nach dem Kuss gingen sie getrennte Wege.“

Später sollen sich beiden auch im Stade de France in Saint-Denis getroffen haben. Turner durfte dabei bei einer Kampagne von Louis Vuitton den Rugby-WM-Pokal enthüllen. Pearson ist übrigens wie Turner erst seit kurzem Single. Nach drei Jahren Beziehung trennte sich auch der 29-Jährige erst im September von seiner Freundin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark.

Sophie Turner bei der Präsentation des WM Pokals © IMAGO/Mickael Chavet

Turner war hingegen mit Joe Jonas seit 2016 zusammen. 2017 verlobten sich die beiden, worauf 2019 die Hochzeit in Las Vegas folgte. Anfang September soll Joe Jonas dann die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Offiziell sind die beiden aber noch verheiratet.