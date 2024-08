Dass die Unfallbeteiligung von E-Scootern und E-Bikes steigt, ist kein Geheimnis. „Das ist kein Wunder, es sind mittlerweile so viele unterwegs – die Fahrzeuge werden beliebter, die Unfallzahlen steigen“, sagt Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Wobei E-Scooter eher in den Städten in Unfälle verwickelt sind, wie er sagt. „E-Bikes finden wir über das ganze Land verbreitet“, durchaus auch in den Bergen, denn: „Damit kommen die Leute in Gegenden, wo sie normalerweise nicht hinkommen“, sagt er.

Auch bei E-Bikes und E-Scootern gilt laut Polizei: „Unachtsamkeit ist generell Unfallursache Nummer eins“, weiß Grundnig. Das betreffe nicht nur die Lenkerinnen und Lenker der Elektrofahrzeuge: „Auch Fußgänger oder Autofahrer sind oft beteiligt, die nicht auf den Verkehr achten oder abgelenkt sind“. Allerdings: „Bei E-Scootern ist manchmal auch eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit mit im Spiel, denn die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde sind relativ hoch im Stadtgebiet.“

„Eine Regelung für alle E-Biker und E-Scooterfahrer ist längst überfällig“

Einige Userinnen und User sprechen sich im Forum der Kleinen Zeitung für strengere Vorschriften für E-Scooter oder E-Bikes aus, wie beispielsweise messendorf: „Eine Regelung für alle E-Biker und E-Scooter-Fahrer ist längst überfällig. 1. Registrierung, 2. Anmeldegebühr, 3. Helmpflicht und 4. Geschwindigkeitsbegrenzung ...“ enzianbrenner meint zudem: „Gut so, vielmehr hilft eine Anmeldung mit Kennzeichenpflicht!“ Auch leli befürwortet neue Vorgaben für diese Verkehrsteilnehmer: „Helmpflicht, Geschwindigkeitsbeschränkung, Nummernschild … anders gehts nicht ...“

Zustimmung zu dem Ansatz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gibt es auch von athanasius: „Das ist einmal eine positive Nachricht. Außerdem müssten alle mit E-Antrieb unbedingt eine Fahrprüfung machen, ähnlich den Schülern, wenn sie auf den öffentlichen Straßen Fahrrad fahren wollen ....“, und vitruvius schildert persönliche Erfahrungen: „Ich fahre für kürzere Wege selber gerne mit dem E-Scooter. Helm trage ich freiwillig. Blinker habe ich mir selber nachgerüstet, weil es sicherer ist, immer beide Hände an dem doch schmäleren Lenker zu haben. Die 25 km/h halte ich für in Ordnung. Statt 20 km/h, die dann auf 22 ausgereizt optimiert werden wie in Deutschland, sollten besser mehr Kontrollen durchgeführt und die aufgemotzten Scooter aus dem Verkehr gezogen werden.“

„Strengere Kontrollen helfen mehr als neue Verordnungen“

Manche User stehen den geforderten Reglementierungen skeptisch gegenüber. Wertstoff hinterfragt: „Warum eine Kennzeichenpflicht die Unfallzahlen senken soll, erschließt sich mir nicht. Das tatsächlich vorhandene Gefahrenmoment durch die kleinen Räder in Verbindung mit den schlechten Straßenbelägen wird durch ein Taferl nicht behoben.“ Ragnar Lodbrock findet: „Helmpflicht - Ja! Geschwindigkeitsbeschränkung - Nein. Ob 20 oder 25 km/h spielt keine Rolle.“

Es müsse auch viel strenger kontrolliert werden, findet Ronald Messics: „Was nützen strengere Regeln, wenn sie niemand überprüft und abstraft?“ rouge ist derselben Meinung: „Eigenverantwortung und Rücksichtnahme werden immer geringer, dafür steigen Selbstüberschätzung und Egoismus im Straßenverkehr. Eine toxische Mischung. Strengere Kontrollen helfen mehr als neue Verordnungen.“

Mehrere Userinnen und User plädieren zudem auf die Eigenverantwortung der Fahrer. Schafam kontert im Forum, auf geforderte 15 km/h als Höchstgeschwindigkeit: „Du musst ja nicht 25 km/h fahren, es geht auch langsamer! Ich möchte jedenfalls auf freier Strecke zumindest die 25 km/h, eher sogar etwas mehr!“