Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen kam es in der Verdigasse in Weiz auf dem Geh- und Radweg zu einer Kollision zwischen zwei E-Scooter-Lenkern. Ein 17-jähriger Rumäne war von Norden in Richtung Süden unterwegs, als ihm an einer unübersichtlichen Stelle ein 28-Jähriger entgegenkam (von West nach Ost). Die beiden Männer stießen zusammen und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Roten Kreuz ins LKH Weiz transportiert.