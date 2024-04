Leserbrief zu Interview „Machen Tabula rasa mit den Feinden des Staates“, 12. 4., „Keine Antwort zu geben, ist die falsche Strategie für einen Innenminister“, 10. 4.

Wer die letzten Interviews im Fernsehen mit Minister Karner (ZiB 2) und Herrn Stocker (Report) gesehen hat, dem muss es ob der Aussagen der beiden Spitzenpolitiker die Haare aufstellen. Wer die verbalen Entgleisungen und Hasstiraden der Führungspersonen der FPÖ (Kickl, Vilimsky usw.) gehört hat, dem bleibt die Luft weg und der wundert sich, dass so etwas nicht geahndet wird.

Braucht es also eine Leitkultur in Österreich? Eindeutig ja, aber nicht für die Bevölkerung, sondern für die Politik. Anscheinend ist einigen Politikern nicht bewusst, dass sie ob der medialen Präsenz eine Vorbildwirkung, vor allem für die Jugend, haben. Also meine Damen und Herren in der Politik: Benehmen Sie sich! Das haben wir verdient.

Oswald Gandler, Seeboden

Weitere Leserbriefe zum Thema

Best of Hoppalas

Hoffentlich habe ich alle Titel ordnungsgemäß angeführt: Der Bundesminister für Inneres, also der Innenminister Herr Mag. Karner, legt größten Wert darauf, dass der Bundespolizeidirektor auch als solcher angesprochen werden soll. Es ging um Fragen zum Spionagefall, die ja nicht einmal oberflächliche Antworten brachten. Dieses Interview ist ein Schadensfall für die ZiB 2. In solchen Fällen ist es angebracht, Interviews im Vorfeld zu machen, sodass auch die Möglichkeit besteht, dieses gar nicht zu bringen. Wie es Herrn Dr. Wolf ergangen ist, konnte man am Fernsehgerät miterleben, in totaler „Oberlehrer-Manier“ wurde ihm mitgeteilt, wie und was für Fragen er stellen kann, darf oder soll. Bei der Veranstaltung war einer im falschen Film. Dieses Interview hätte Platz in der neu zu gestalteten Sendung „Best of Hoppalas“. Franz Strasser, Graz

Keine Gesprächskultur

Dieser Spionagefall ist ein äußerst heikles Thema, weil sich kriminelle und auch parteipolitische Zustände offenbaren. Im ORF finde ich viele Möglichkeiten, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das letzte ist für mich wohl das Gespräch in der ZIB 2 vom 9. April zwischen unserem Herrn Innenminister und dem Herrn „Oberlehrer“ Wolf. Letzterer hat keinerlei Gesprächskultur, unterbricht dauernd die Gesprächspartner und spielt sich als allwissend auf. Sendungen mit ihm versuche ich schon lange zu meiden. Gernot Schleich, Graz

Veraltete Methoden

Ich finde es irritierend, dass der österreichische Geheimdienst oft durch ausländische Geheimdienste Hinweise bekommen muss, um über geplante Terroranschläge oder Spionagefälle informiert zu werden. Das liegt wohl auch daran, dass moderne Kommunikationsmedien, wie diverse Chatportale, nicht vom Geheimdienst überwacht werden dürfen. Kein Wunder, dass da unsere Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) auf Gefälligkeiten ausländischer Geheimdienste angewiesen ist.

Warum die geplante Änderung zum besseren Schutz der Bürger und Österreich seit Langem von den Grünen blockiert wird, verstehe ich einfach nicht. Eigentlich eine Schande für Österreich, im 21. Jahrhundert den Geheimdienst nur mit Mitteln des 20. Jahrhunderts (Telefon, SMS) arbeiten zu lassen. Martin Tabuk, Graz

Lichtet sich der Nebel?

War nicht Herr Kickl Innenminister, als der Spionagenebel über Österreich gezogen ist und die FPÖ-Politiker einen Freundschaftsvertrag mit Russland abgeschlossen haben? Vielleicht lichtet sich der Nebel anlässlich der Untersuchungen über diesen Spionagefall. Als das BVT zerschlagen wurde, wurde über eine Begründung für diese Maßnahme gerätselt. Vordergründig wurde eine Rivalität zwischen ÖVP und FPÖ vermutet. Waren die russischen Kontakte der Anlass? Peter Rasch, Wolfsberg

Gute Beziehungen

Ist es Zuneigung oder sind es Geldflüsse? Diese Frage stellt sich, wenn die „guten“ Beziehungen österreichischer Politiker, hoher Beamter und Wirtschaftsbosse zu Putin-Russland publik werden. Der konkreter werdende Spionageverdacht gegen hohe Beamte für Russland ist nur eine Fortsetzung des Freundschaftsvertrags der FPÖ mit der Putin-Partei, des Kniefalls der Ex-Außenministerin vor Putin und der unkündbaren Gasverträge. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage scheint klar, doch es gilt die Unschuldsvermutung. Wolfgang Zak, Feistritz i. R.