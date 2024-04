Zum Fall des mutmaßlichen Spions Egisto Ott, einem Verfassungsschützer, war am Dienstagabend Innenminister Gerhard Karner zu Gast in der ZiB2. Der ÖVP-Politiker betonte gleich zu Beginn des Interviews, dass der Nationale Sicherheitsrat geheim ist und er dazu nichts sagen könne. In Folge entwickelte sich ein teils bizarres Interview, bei dem Karner die Fragen von Armin Wolf nicht oder nur kaum beantwortete. Das Netz war über Karners Benehmen nicht amüsiert und die ZiB2-Seher ließen auf Twitter ihrem Unmut freien Lauf. Hier ein paar Postinge: