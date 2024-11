In der hektischen Vorweihnachtszeit ist das Basteln mit Kindern eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam zur Ruhe zu kommen und die Vorfreude auf das Fest zu genießen. Mit ein wenig Kreativität und einfachen Materialien lassen sich persönliche Geschenke herstellen, die von Herzen kommen. Dabei steht nicht Perfektion im Vordergrund, sondern die Freude am gemeinsamen Gestalten. Ob für Eltern, Großeltern oder Freunde – selbstgemachte Geschenke sind etwas ganz Besonderes und geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Ideen und Fantasie zum Ausdruck zu bringen.

Body Scrubs (Salz- und Zuckerpeelings)

Mit etwas Öl, Zucker oder Salz und weihnachtlichen Düften können die Kinder ihre eigenen duftenden Peelings zusammenstellen und in kleinen Gläsern verschenken.

Zutaten: Grobes Meersalz oder Kristallzucker, Biozitronen oder Bioorangen, Oliven, Kokos-, Mandel- oder Jojobaöl

Zubehör: Messer, Reibeisen, ein kleines Sieb, Zitronen oder Orangenpresse, Löffel, drei Schüsseln, kleine Marmeladegläser.

Pompom-Igel aus Wolle

Zubehör: Wolle (3 Farben oder mehr), Schere, kleine schwarze Perlen in zwei Größen, Heißklebepistole, Zahnstocher, Nadel (passend für die Dicke der Wolle, man kann für den Aufhänger aber auch einen anderen Faden nehmen).

Seedbombs (Samenbomben)

Kinder sind die perfekten Helfer bei der Herstellung von Samenbomben. Diese können hübsch verpackt als Geschenk überreicht werden und sind gemacht dafür, die Umgebung mit Blumen zu verschönern und gleichzeitig auch Insekten und Vögel mit zusätzlicher Nahrung zu versorgen.

Zutaten: 4 Packungen Samenmischungen (Blühsaison beachten), torffreie und getrocknete Blumenerde, Wasser, Tonerde (Bastelhandel oder als Heilerde im Drogeriemarkt), leerer Eierkarton.

Handbemalte Tassen

Mit Porzellanfarben können Kinder weiße Tassen bemalen und personalisierte Designs schaffen. Mit etwas Glitzer und den Farben Rot und Grün wird rasch eine hübsche, weihnachtliche und vor allem persönliche Tasse daraus.

Feste Bodylotion selbst gemacht

Wer regelmäßig duscht (falls nicht, wärmste Empfehlung!), weiß, wie rasch sich Plastikmüll ansammelt. Dem ist leicht Abhilfe zu schaffen, wenn man den Willen dazu hat. Zum einen gibt es Duschgel zum Nachfüllen in vielen Drogeriemärkten, zum anderen ist sie auch mit vier Zutaten selbst gemacht.

Zutaten:

40 g Kokosöl

40 g Pflanzenöl (Mandel- oder Jojobaöl, auch Kokosöl ist möglich)

20-40 g Sonnenblumenwachs

Zubehör: Silikonförmchen, 5-10 Tropfen ätherisches Öl (Lavendel, Rose, Sandelholz)

Zubereitung:

1. Bienenwachs in ein leeres Glas geben und bei mittlerer Temperatur im Wasserbad schmelzen.



2. Kokosöl unterrühren.



3. Pflanzenöl hinzugeben und alles noch einmal gut durchrühren.



4. Die Konsistenz testen, indem man einige Tropfen auf einen Teller gibt und erkalten lässt. Wenn es zu weich ist, füge noch etwas Wachs hinzu, ist es zu fest, mit noch etwas Pflanzenöl ergänzen.



5. Aus dem Wasserbad nehmen, in bereitgestellte Formen gießen und aushärten lassen.



In Stoffrechtecken hübsch verpacken. (Quelle: www.smarticular.net)

Baumschmuck aus Salzteig

Sterne, Herzen oder kleine Engel aus Salzteig lassen sich ganz einfach ausrollen, ausstechen und verzieren – perfekt als Geschenk oder für den eigenen Baum.

Rezept für Salzteig:

2 Tassen Mehl

1 Tasse Salz

1 Tasse Wasser

1 TL Öl

1. Alle Zutaten in einer Schüssel gut durchrühren und durchkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Öl auf den Händen hilft, damit der Teig nicht kleben bleibt und macht den Teig geschmeidiger.



2. Anschließend den Teig dünn ausrollen und mit Keksausstechern Figuren ausstechen. Kleines Loch für den Faden zum Aufhängen nicht vergessen.



3. Die Figuren auf ein Blech mit Backpapier legen und im Backrohr bei ca. 140 Grad Ober-Unterhitze eine Stunde trocknen lassen.



4. Blech nach Ablauf der Zeit aus dem Rohr holen und Figuren darauf auskühlen lassen.

Selbstgemachte Bienenwachstücher - nachhaltig!

1. Baumwollstoff auf die gewünschte Größe ausschneiden (am besten mit einer Zackenschere), den Stoff vorher waschen und bügeln. Auch eine gute Gelegenheit, alten Stoffresten eine zweite Chance zu geben und sie upzucyceln.

2. Ca. die 1,5-fache Menge vom Gewicht des Stoffs an Bienenwachsflocken oder -perlen bereitstellen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Im Backrohr oder mit dem Bügeleisen:



3. Mit dem Bügeleisen: Den Stoff auf Backpapier legen und das Wachs gleichmäßig darauf verstreuen. Einen zweiten Bogen Backpapier darüber legen und mit dem Bügeleisen auf höchster Stufe ohne Dampf bügeln, bis das Wachs geschmolzen ist. Notfalls mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen.



4. Im Backrohr: Das Backrohr auf 100-120 Grad Heißluft vorheizen. Das Tuch auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit Wachsflocken bestreuen. Dann 10 Minuten lang „backen“, bis das Wachs geschmolzen ist. Mit einem Pinsel das Wachs gleichmäßig verstreichen.



5. Das fertige Bienenwachstuch mit an den oberen beiden Ecken halten und kurz in der Luft fächelnd hin und her bewegen. Achte darauf, dass es glatt hängt und verklebt. Zusammengerollt und mit einem schönen Band umschlungen das perfekte nachhaltige Weihnachtsgeschenk!