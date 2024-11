Sie sind Balsam für die Seele, schon der Duft alleine reicht und man schwelgt in Weihnachtsstimmung. Gebrannte Mandeln sind mehr als eine Kindheitserinnerung, sie sind Genuss pur. Und wer dafür nicht in Schuhe und Jacke schlüpfen und auf den nächsten Weihnachtsmarkt spazieren will, der kann sich die knackigen Leckereien auch ganz einfach zu Hause machen - vorausgesetzt, man hat Mandeln, Wasser und Zucker daheim. Und so geht‘s.

Gebrannte Mandeln aus der Pfanne

200 g Mandeln mit Schale

120 bis 180 g Zucker (je nachdem, wie süß man es gerne mag)

100 ml Wasser

1 Pck. Vanillezucker und etwas Zimt (nach Geschmack 0,5 bis 1 TL)

1. Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine Pfanne geben (Experten raten zur Edelstahlpfanne), Wasser dazugeben, etwas mischen und ohne Umrühren zum Kochen bringen. Die Mandeln dazugeben und unter ständigem Rühren auf hoher Stufe kochen, bis der Zucker trocken wird. Dann die Temperatur auf mittlere Hitze reduzieren und so lange weiterrühren, bis der Zucker leicht zu karamellisieren beginnt und die Mandeln zu glänzen beginnen.

2. Die Mandeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech schütten, mit zwei Gabeln auseinanderziehen und abkühlen lassen.

Gebrannte Mandeln aus dem Thermomix

100 g Wasser

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker, 0,5 TL Zimt

200 g Mandeln ungeschält

1. Wasser, Zucker, Vanillezucker und Zimt in den Mixtopf geben und 3 Min./Varoma/Stufe 1 aufkochen.

2. Währenddessen Backblech mit Papier belegen.

3. Mandeln zugeben und 15-17 Minuten/ Varoma/Stufe 1 einkochen, dabei sollte der Zucker kristallisieren und eine feste Schicht um die Mandeln bilden. Sonst die Zeit verlängern, aber unbedingt daneben stehen bleiben. Wenn das Ganze zu klumpen beginnt, sofort ausschalten.

4. Auf das Backblech legen und mit zwei Gabeln auseinanderziehen.

Spaßbremsen raten übrigens, Maroni statt der gebrannten Mandeln zu essen. Sie enthalten weniger Fett und Zucker und sind somit kalorienärmer. Einfach weghören und lieber ein paar Weihnachtskekse oder das 3. Glas Punsch weglassen.