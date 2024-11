Der Adventkalender ist eine der schönsten Traditionen in der Weihnachtszeit. Während viele zu fertigen Kalendern greifen - oft aus Zeitgründen, bringt das Selberbasteln eines Adventkalenders eine besondere, persönliche Note mit sich. Wir haben uns ein bisschen umgesehen, wie du einen Adventkalender selbst gestalten kannst und geben Ideen und Anregungen für eine sinnvolle und kreative Füllung.

DIY-Ideen für Adventkalender

Stoff- oder Papierbeutel: Du kannst kleine einfache Stoff- oder Papierquadrate zu Beuteln zusammendrehen und oben zusammenbinden, mit Zahlen versehen (Stoffmalstift) und an einer Schnur in einer Zimmerdecke oder an eine Wand hängen. Diese Art von Adventkalender wirkt nicht nur rustikal und gemütlich, sondern ist auch wiederverwendbar.

© Imago Images

Papiersackerln auf einer Holzleiter: Kleine Papiersackerln, die an eine kleine Holzleiter oder einfach auf eine Holzstange (zweckentfremdete Besenstange) gehängt werden, geben einen besonders festlichen Look ab. Jedes Sackerl wird nummeriert und mit kleinen Überraschungen befüllt. Man kann auch einfach ein Holzbrett verwenden, Wäscheklammern hinaufkleben, diese hübsch verzieren und die befüllten Papier- oder Stoffsackerln einklemmen:

Adventkalender aus Toilettenpapierrollen: Sammle leere Toilettenpapierrollen und stelle sie zu einem weihnachtlichen Muster (z. B. einen Tannenbaum) zusammen. Die Enden können mit Papier zugedeckt werden. Diese Variante ist besonders nachhaltig, eignet sich allerdings nur für katzenfreie Haushalte.

24 Zündholzschachteln als Adventkalender: Sammle 24 Zündholzschachteln, klebe sie im Rechteck mit den schmalen Seiten aneinander, überziehe das Rechteck mit hübschem Weihnachtspapier. Schreibe die Zahlen 1-24 an die kurzen Außenseiten und klebe kleine Bänder oder Papierstreifen daran, damit man die Schachteln leichter aufziehen kann.

Kleine hübsche Stoffbeutel sind mit der Hand oder der Maschine schnell genäht - und das Beste: Man kann sie jahrelang wiederverwenden © Pawel Horosiewicz

Umschläge oder kleine Schachteln: Ein minimalistischer Ansatz: Gestalte kleine Briefkuverts oder Zündholzschachteln aus buntem Papier und versehe sie mit dekorativen Aufklebern oder Bändern. Nicht vergessen, die Zahlen 1 bis 24 hinaufzuschreiben! Die Boxen lassen sich stapeln oder in ein großes Glasgefäß legen.

Adventbecher: Kleine Pappbecher mit Deckel lassen sich wunderbar zu einem Kalender umfunktionieren. Bemale oder beklebe die Becher, versiegle sie und nummeriere jeden Deckel.

© IMAGO/Gudrun Krebs

Überraschungseier: Sammle 24 Plastikeier von Überraschungseiern, beschrifte sie, bohre ein kleines Loch hinein, beschrifte sie mit den Ziffern 1-24 und befülle sie zum Beispiel mit kleinen Zettelchen, auf denen ein Witz, ein Spruch des Tages oder ein Wunsch steht - oder kleine Gutscheine.

Last-Minute-Adventkalender für eilige Weihnachtselfen: 24 tolle Fotos des vergangenen Jahres auswählen, im nächstgelegenen Drogeriemarkt oder zu Hause ausdrucken, beschriften, verkehrt herum an einen Zweig, eine längere Schnur oder einen Besenstil hängen - fertig!

Nachhaltige und sinnvolle Ideen zur Füllung

Ein DIY-Adventkalender bietet die Möglichkeit, die Füllung individuell und sinnvoll zu gestalten. Statt auf rein kommerzielle Kleinigkeiten zurückzugreifen, kann man hier persönliche Geschenke und Aufmerksamkeiten einbringen.

Persönliche Botschaften und Gutscheine: Kurze Briefe oder Gedichte, Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten (z. B. „Kinonachmittag“, „Winterspaziergang“), „Quality-Time“-Gutscheine wie „Heute koche ich für dich“ oder „Ein Spieleabend zu zweit“

Kreative Bastelmaterialien: Kleine Stempel und Stempelkissen, Washi-Tapes oder Sticker, Perlen, Bänder und Knöpfe für Bastelprojekte

Weihnachtliches: Räucherstäbchen, ein paar gebrannte Mandeln, kleiner Weihnachtsschmuck für den Christbaum, bei Kindern eine Locke, Engelshaar, kleiner Schlüsselanhänger, ein glitzerndes Teelicht, ein glitzernder Zapfen, eine vergoldete Nuss, ein Weihnachtskeks (Zimtstern), Weihnachtsteebeutel, Zimtstange, Weihnachts-Schokoladenfigur

Nachhaltige Alltagsgegenstände: Wiederverwendbare Abschminkpads, Stofftaschentücher, kleine Glasfläschchen mit Naturkosmetikproben oder DIY-Anleitungen, kleine Servietten, Badekugel, Radiergummi, Spitzer, ein Stift, eine Parfumprobe, kleiner Handwärmer

Leckereien und Selbstgemachtes: Selbstgebackene Kekse in kleinen Sackerln, kleine Gläschen Marmelade oder Honig, Schokoladenstücke oder Bonbons aus dem Bioladen, Kaugummis, eine Praline, eine getrocknete Orangenscheibe mit Nelken gespickt

DIY-Projekte für jedes Adventwochenende Verpacke kleine DIY-Sets, die zum gemeinsamen Basteln einladen. Dazu zählen zum Beispiel: Material und Anleitung für Baumschmuck, Sets für Kerzengießen, Anleitung und Zutaten für eine selbstgemachte Backmischung

Bücher und Geschichten: Mini-Büchlein oder zusammengefaltete Geschichten, die man über mehrere Tage hinweg lesen kann, ein kleines Heft mit Rätseln oder einem Kreuzworträtsel für Kinder und Erwachsene