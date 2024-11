Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit im Jahr – auch im Büro. Viele kleinere Firmen nutzen diese Gelegenheit, um dem Jahresausklang ein bisschen Glitzer und Festlichkeit zu verleihen - und auch immer mehr Abteilungen in großen Firmen lassen sich die Chance nicht entgehen, zur Weihnachtszeit Abwechslung in den Büroalltag zu bringen. An erster Stelle steht natürlich das obligate Weihnachtsessen und ein bisschen Deko für die tristen Büroräume. Andere beliebte Rituale der „Büroweihnacht“ sind die Geschenkspiele „Wichteln“ oder „Engerl Bengerl“.

Gemeinsames Dekorieren: Festliche Stimmung im Büro schaffen

Zunächst einmal jedoch wird dekoriert - am besten gemeinsam. Ob Lichterketten, Weihnachtssterne oder Christbaumschmuck – gemeinsam das Büro in eine festliche Stimmung zu versetzen, kann den Teamgeist stärken und die Vorfreude auf Weihnachten steigern. Manche Teams organisieren sogar kleine Wettbewerbe, bei denen das schönste oder kreativste Dekorationskonzept ausgezeichnet wird.

Wichteln - der Klassiker unter den Büro-Bräuchen

Wichteln, oder auch: „Engerl-Bengerl“, gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Traditionen im Büro. Die Idee ist einfach: Jede Person zieht den Namen einer anderen und bereitet für diese ein kleines Geschenk vor. Die Geschenke sind meist humorvoll, kreativ oder praktisch – und der Preisrahmen bleibt in der Regel niedrig, um den Geldbeutel zu schonen. Im Vorhinein kann man ein Budget von 5 oder 10 Euro festlegen, sodass jeder weiß, wie viel ausgegeben werden kann. Wichteln kommt ursprünglich aus dem skandinavischen Raum. Der Wichtel ist eine Sagengestalt, die Gutes tut und wie das deutsche Heinzelmännchen den Menschen hilft. In den skandinavischen Ländern war es üblich, an die Tür zu klopfen und die Geschenke entweder in den Raum zu werfen oder unbemerkt dort zurückzulassen.

Wichteln online auslosen

Am Anfang steht das Auslosen - viele bevorzugen es, das Wichteln online zu starten, Wichtelgruppen online auszulosen. Es gibt dazu im Netz verschiedene Anbieter:

Es gibt verschiedene Varianten des Wichtelns:

Klassisches Wichteln: Hier weiß man, für wen man das Geschenk vorbereitet hat. Bei der Übergabe können persönliche Worte oder Hinweise gegeben werden, die zeigen, warum das Geschenk ausgewählt wurde.

Anonymes Wichteln: Beim anonymen Wichteln bleibt der Absender des Geschenks geheim. Es entsteht oft ein Ratespiel, wer wohl der „Wichtel“ sein könnte.

Schrottwichteln: Bei dieser humorvollen Variante geht es darum, ungenutzte oder skurrile Gegenstände zu verschenken – Hauptsache, sie sorgen für ein Schmunzeln oder eine lustige Überraschung.

„Engerl Bengerl“ oder „Christkindlspiel“

„Engerl Bengerl“, auch als „Christkindlspiel“ bekannt, ist ein Brauch, der in vielen österreichischen Büros zelebriert wird. Die Idee ist, dass jede Person eine Art „Engel“ für eine andere Person ist und ihr über einen festgelegten Zeitraum hinweg kleine Überraschungen oder Aufmerksamkeiten zukommen lässt. Das Besondere daran ist, dass man als „Engel“ anonym bleibt, bis sich am Ende des Spiels alle „Engerl“ und „Bengerl“ zu erkennen geben.

Typische Gesten im „Engerl Bengerl“-Spiel können kleine Süßigkeiten, handgeschriebene Nachrichten oder lustige Aufgaben sein, die der beschenkten Person den Büroalltag versüßen. Es fördert den Teamgeist und schafft eine herzliche Atmosphäre im Büro, die gerade in der Vorweihnachtszeit besonders geschätzt wird.

Adventkalender im Büro: Jeden Tag eine Überraschung

Ein gemeinsamer Adventkalender im Büro ist eine Möglichkeit, um jeden Tag ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Oft wird dieser Adventskalender selbst gestaltet, wobei jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einen oder mehrere Tage übernimmt und eine kleine Überraschung vorbereitet. Das kann ein süßes Mitbringsel, eine nette oder lustige Botschaft oder ein humorvolles Rätsel sein. Diese Tradition bringt nicht nur Abwechslung in den Arbeitsalltag, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl im Team.

Weihnachtsfeier: Das Highlight zum Jahresabschluss

Die Weihnachtsfeier ist in vielen Unternehmen und Teams der Höhepunkt der Büroweihnacht. Ob ein festliches Abendessen, ein gemeinsames Punsch-Trinken auf dem Weihnachtsmarkt oder eine kreative Weihnachtswerkstatt – die Möglichkeiten sind vielfältig. Oft wird die Weihnachtsfeier genutzt, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, Erfolge zu feiern und sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz zu bedanken.

Manche Unternehmen organisieren auch kleine Aktivitäten, wie ein weihnachtliches Quiz, Karaoke oder eine Tombola, bei der es etwas zu gewinnen gibt. Die Weihnachtsfeier ist auch eine gute Gelegenheit, um die Kolleginnen und Kollegen einmal in einem lockeren und entspannten Rahmen besser kennenzulernen.