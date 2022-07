Sommer bedeutet nicht nur Urlaubszeit, sondern auch Hochsaison für Festspiele. Egal ob Mörbisch, Bregenz oder Salzburg - quer durchs Land finden bis Ende August Traditions-Kulturveranstaltungen statt. Im Mittelpunkt des vielseitigen Theaterreigens steht aber nicht nur das Treiben auf der Bühne, auch das Publikum trägt zur Atmosphäre bei. Umso wichtiger deshalb, dass das Auftreten stimmt. Jedermann, Zauberflöte oder die Wiener Philharmoniker - der erwünschte Kleidungsstil ist stark abhängig von der Veranstaltung und reicht vom simplen, eleganten Hosenanzug bis zum Abendkleid.

„Kleidung beeinflusst maßgeblich die Stimmung bei einer Veranstaltung und mit dem passenden Outfit schenkt man nicht nur sich selbst Wertschätzung, sondern auch den Künstlerinnen und Künstlern“, sagt Stil- und Image-Expertin Elisabeth Motsch. Betonen will sie allerdings, dass es nicht darum geht, dass die getragene Kleidung teuer und neu ist. "Die Komposition ist das was zählt, Teile aus einem edlen Stoff machen gleich einen ganz anderen Eindruck. Und eine schöne Tracht geht grundsätzlich immer."

Von der Oper bis zum Konzert

Für Schauspiele eignen sich so unter anderem ein Cocktailkleid oder elegante Tracht für die Frauen, Männer sollten am besten in einem Anzug erscheinen, der mit oder ohne Krawatte getragen werden kann.

Für eine Oper sollte sich das Publikum mehr herausputzen, vor allem zur Premiere darf zu einer großen, eindrucksvollen Robe gegriffen werden. Im Falle von Aida und der Zauberflöte bei den Salzburger Festspielen gilt bei der Premiere für die Männer das Motto "Black Tie" - ein Smoking ist Muss. Bei den anderen Vorstellungen darf es weniger ausladend sein, elegante Abendkleidung ist aber dennoch angebracht. Ob Cocktailkleid, langes Abendkleid oder elegantes Dirndl, die Möglichkeiten sind breit gefächert. Auch als Mann hat man in weiterer Folge mehr Auswahl und können auch auf einen dunklen Anzug oder elegante Tracht zurückgreifen.

Bei Konzerten und Matinées geht es etwas weniger festlich, aber dennoch elegant und formell zu. Am besten passen Kostüme und Hosenanzüge bei Vorstellungen am Vormittag zum Anlass, auch mit einem "kleinen Schwarzen" machen Frauen alles richtig. Abends darf dann auch mehr Glitzer getragen werden. Für Männer eignen sich weiße oder cremefarbene Hemden in Kombination mit einem dunklen Anzug und einer Krawatte. Business- und Sportbekleidung entspricht dem Anlass in dem Fall nicht.

Keine Alltagskleidung

Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich der Dresscode ein wenig gelockert, auch Hosenanzüge sind inzwischen bei Frauen häufiger gesehen. High Heels sind kein Muss mehr, auch flache, elegante Schuhe können zum Outfit gewählt werden. "Es kommt auch immer auf die Spielstätte an. Im Steinbruch in Verona sitzen Teile des Publikums auf Steinen, sie werden sich anders kleiden als die Leute in den besseren Rängen. In Mörbisch, wo im Freien gespielt wird, und es heiß sein kann, eignen sich auch schöne Zweiteiler sehr gut", sagt Motsch. Ärmellose Kleider und schöne Ausschnitte dürfen problemlos getragen werden. "Stilvoll muss es eben aussehen."

Grundsätzlich empfiehlt Motsch, keine Alltagskleidung zu wählen. "Die Sachen, mit denen wir in den Supermarkt gehen, gehören nicht in eine Festspielstätte. Auf eine Hochzeit würde man schließlich auch keine Jeanshose anziehen, denn das ist auch ein besonderer Anlass."