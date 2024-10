Make-up-Trend 1: Frische, strahlende Haut

„Der Fokus liegt auf einer frischen, strahlenden Haut, die gesund und jugendlich aussieht“, sagt die Make-up-Expertin Ricarda Zill. „Minimaler Einsatz von Foundation in Kombination mit Highlights machen die sogenannte Glowy Skin zu einem meiner Favoriten. Wer sich ein eher mattiertes Ergebnis wünscht, für den hat Make-up-Artist Maja Botic einen Tipp: Zunächst eine hochwertige Base auftragen, um die Haut auf das Make-up vorzubereiten. Anschließend ein samtig-mattes Puder mit einem leichten bis maximal mittel deckenden Finish verwenden, damit die Haut durch das Puder hindurch strahlen kann. Eine Alternative zu Puder: eine sanft getönte Creme in Kombination mit einem Puder-Highlighter.

Auch Rouge ist Zill zufolge in dieser Saison zurück auf den Wangen: etwa als Apfelbäckchen oder flächig aufgetragen mit frischen Nuancen in Rosé und Apricot.

Make-up-Trend 2: Monochromatisches Make-up

Für Maja Botic ist monochromatisches Make-up in dieser Saison angesagt: Alle Farben im Gesicht stammen hier aus derselben Farbfamilie. „Für diesen Stil wird eine Farbe an verschiedenen Stellen im Gesicht verteilt“, erklärt Botic. „Make-up-Stifte sind dafür besonders praktisch. Mit den Fingern einfach auf Augen, Wangen und Lippen auftragen“.

Am Abend oder für etwas mehr Extravaganz im Alltag ist auch farbenfrohes Glam-Make-up aus den 90ern eine Idee. „Es ist feenhaft schick und betont die natürliche Schönheit der Person, die es trägt, während es gleichzeitig glitzernd und bunt aussieht“, so Maja Botic. „Die Haut wirkt wie von der Sonne geküsst, das Gesicht hat betonte Konturen.“ Dezente Ombré-Lippen mit einer Portion Glanz passen ebenfalls gut dazu.

Make-up-Trend 3: Ombré-Lippen

Hier werden zwei Lippenstifte unterschiedlicher Nuancen innerhalb einer Farbfamilie kombiniert. Um den richtigen Effekt zu erzielen, sollte die Farbe von innen nach außen dunkler werden. „Um den Look etwas moderner zu machen, ist es wichtig, den Rand mit einem Konturenstift leicht zu schattieren, damit die Farbe mit der Innenseite der Lippen verschmilzt“, rät Maja Botic.

Laut Ricarda Zill setzt sich diese Saison besonders der Lipgloss durch: Glänzende Lippen in Beerentönen sind zurück - ob transparent oder deckend, mit oder ohne Schimmerpartikel. Dem Modemagazin „Glamour“ zufolge sind rote Lippen „die wichtigsten Protagonisten für die Herbst- und Wintersaison“, vor allem in Knallrot oder in tiefem Kirschrot. Dazu passt dann ein zurückhaltendes Augen-Make-up.

Make-up-Trend 4: Blaue Töne und „Grungy Smokey Eyes“

Mit blauer Mascara und Eyeliner in leuchtenden Tönen darf es etwas bunter werden. Bei Lidschatten sind ebenfalls blaue Töne angesagt. Außerdem: Pastellfarben wie Lavendel, Apricot oder Pistaziengrün.

Weniger bunt, aber ebenfalls im Trend: Grungy Smokey Eyes. „Die Farbpalette umfasst Töne wie Dunkelbraun, Grau oder Schwarz“, sagt Ricarda Zill. Der Schlüssel zu diesem Look liege im rauchigen Effekt. „Die Lidschatten werden verwischt und verblendet, um ein verwaschenes Aussehen zu erzielen.“ Ein Tipp: Dem Modemagazin „Glamour“ zufolge lassen sich Smokey Eyes auch in Mitternachtsblau schminken - und wirken dann weniger hart als in Schwarz.