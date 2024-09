„Was wir jetzt sehen ist, dass Frauen einfach von Kopf bis Fuß eher männlich konnotierte Stücke tragen“, erklärt Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut (DMI). Also etwa ein Sweatshirt und eine Cordhose zu Motorradstiefeln und Lederjacke. Auf traditionell feminine Elemente wird verzichtet: „Der Look gleicht sich mit einer Radikalität an, die neu ist“, meint der Modeexperte.

Zu sehen ist das auch bei den Farben, die derzeit eine Rolle spielen. Kalte Grautöne wie Betongrau und Asphaltgrau etwa, sagt Tillessen. Oder Khaki und andere militärisch anmutende Schlammtöne. „Die wurden früher einfach von vornherein nicht in der Frauenmode eingesetzt, weil sie zu männlich sind.“ Jetzt bestimmen sie nicht selten das gesamte Outfit. „Das Gleiche gilt für bestimmte Materialien wie steife Leder, kratzige Tweeds und Raw Denim“, sagt der Experte. „Alles Dinge, von denen es nur eine weichgespülte Variante für Frauen gab.“

Schuhtrend: Brogues und Budapester

Dazu passt auch einer der Schuhtrends, den Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut (DSI) – neben Biker Boots und Reiterstiefeln - für den Herbst und Winter in der Damenmode ausmacht: „Typisch maskuline Halbschuhe wie Brogues und Budapester.“ Schuhe also, die nicht nur einen Platz in klassischen Männerschuhschränken haben. Sie liegen auch weit weg vom Sneakers-Hoodies-T-Shirt-Style der vergangenen Jahre.

Die Mode wird derzeit wieder „ein bisschen reifer und erwachsener“, sagt Madeline Dangmann, Senior Fashion Editor bei Glamour Germany. Der Trend entfernt sich von der bislang omnipräsenten Ästhetik der Nullerjahre, dem Y2K-Style mit seinen bauchfreien Crop Tops, Spaghettiträgern und ausgewaschenen Jeans mit Schlag. „Wir sehen jetzt stattdessen einen Trend hin zu eleganter und anspruchsvoller Kleidung, zu gut geschnittenen Kostümen, maßgeschneiderten Mänteln, schickeren Handtaschen und eleganteren Schuhen.“

Neben der Aufweichung binärer Vorstellungen von Mode ein weiterer großer Trend: Rückbesinnung auf die Kunst des Tailoring, nennt es DMI-Experte Tillessen. Und zwar nicht nur mit Blick auf den klassischen Anzug oder das Kostüm. „Es geht auch viel um Raffinesse im Detail bei den Frauen. Um raffinierte Drapierungen, sehr aufwendige Rüschungen und Raffungen, Materialien mit interessanten Strukturen, mit eingewebten Mustern, mit Transparenzen, mit Oberflächeneffekten, mit spektakulärem Volumen in den Schnitten.“

Rückkehr eines Klassikers

Officewear-Elemente wie Nadelstreifen, Krawatten oder Blazer mit extrabreiten Schultern gehören zum neuen erwachsenen Stil. Aber auch das Comeback eines Klassikers, der in den vergangenen Jahren eher zum Staubfänger im hinteren Eck des Kleiderschranks mutiert sein dürfte: der Cardigan.

Zurück kommt er, so sagt es Dangmann, einmal in der langen XXL-Version, zugeknöpft oder offen getragen. „Vielleicht sogar mit einem engen Cardigan darunter, sodass man beide übereinander trägt.“ Oder in der figurnahen Twin-Set-Variante. Mit Zopfmuster etwa, wie in der Herbst-/Winter-Kollektion von Alejandra Alonso Rojas – geschlossen getragen und im Zusammenspiel mit glänzend braunem Midi-Rock. Oder im farbenfrohen Color-Blocking-Look, wie etwa bei Prada – in Lila und zum roten Oberteil.

Trendfarbe: Rot

Überhaupt Rot: Für den Stilberater Andreas Rose eine herausragende Modefarbe im Herbst und Winter. „Hermès, Courrèges und Balmain zeigten in ihren Kollektionen den Farbtrend allover, rote Mäntel gab es bei Antonio Marras, Balenciaga oder Stella McCartney.“ Und wer mit dem Farbton unsicher ist, trägt Rot einfach nicht direkt am Gesicht, rät Rose. „Oder wählt rote Accessoires als Farbtupfer.“

Auch bei Schuhen setzt man laut Trendbericht des Deutschen Schuhinstituts, „starke Signale: knallig oder als klassisches Oxblood“. „Das ist einfach eine Farbe, die braucht es, um ein bisschen Fröhlichkeit in die Mode zu bringen“, sagt Claudia Schulz vom DSI. „Auch, weil sehr viele dunkle Töne wie Schwarz und Grau in der Oberbekleidung kommen.“

Doch es müssen nicht unbedingt rote Stiefel als Farbtupfer sein – oder für die wärmeren Herbsttage rote Ballerinas. Moderedakteurin Madeline Dangmann sieht auch rote Handtaschen im Trend, in dunklem Kirschrot und aus Leder durchaus auch als langfristigere Investition, will man sein Outfit in diesem Herbst modisch, aber möglichst zeitlos aufwerten.

Glossy-Leder als auffallender Trend

Viel zu sehen ihr zufolge außerdem: Glossy-Leder. Also (Kunst-)Lederjacken mit glänzendem Finish oder Glossy-Leder-Röcke, wie etwa bei Ferragamo oder Hermès. Und: auffällige Krägen. Solche, die Oberteile scheinbar verkehrt herum angezogen wirken lassen, oder voluminöse Stehkrägen. „Außerdem kommen die großen Ruffle-Krägen aus den Siebzigern mit XXL-Rüschen zurück“, sagt Dangmann. Überhaupt sei die Boho-Ästhetik der 70er-Jahre derzeit im Aufwind. „Mit viel Transparenz, mit vielen Schluppenelementen an Blusen, mit XXL-Rüschen, vielen Erdtönen, aber auch Cape-Mänteln.“

Das Cape sieht auch Andreas Rose im Trend. In der neuen Saison hat es „seinen bürgerlichen Ruf“ dem Stilberater zufolge zugunsten experimentellerer Varianten abgelegt – zu sehen sei das etwa bei Bottega Veneta, Fendi oder Rabanne. Mit raffinierten Schultern verschönern die Stücke auch einfache Alltagslooks.