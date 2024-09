Die Entscheidung ist gefallen - heuer ist genau der richtige Zeitpunkt für eine zünftige, Pardon, gruselige und schauerliche Halloween-Party. Doch was braucht es fürs stressfreie Gelingen?

Das Motto

Damit keine Verwechslungsgefahr mit einer Faschingsparty besteht, ist es immer hilfreich, die Party unter ein Motto zu stellen. Das kann eng gefasst sein wie beispielsweise ein Addams-Family-Abend, aber auch beliebiger, um den Gästen das Verkleiden zu erleichtern, es bietet sich zum Beispiel eine Zombie-Apokalypse an. Beliebte Halloween-Partymottos sind:

Zombie-Apokalypse

Hexennacht

Wednesday-Addams-Family

Friedhof der Kuscheltiere

div. weitere Ideen: Leichenkeller, Gruselhotel, Friedhofsromanze, Horrorklinik, Geisterfest, Vampirball etc.

Deko und Zubehör

Bevor die Party starten kann, muss dein Zuhause natürlich in ein Geisterschloss verwandelt werden. Gruselige Dekoration wie Spinnweben, Skelette und Kürbisse sind ein Muss, um den Hexen, Geistern und Halbtoten am 31. Oktober die Ehre zu erweisen. Es ist hilfreich, das Motto immer im Hinterkopf zu behalten, damit man zielgerichtet einkaufen und dekorieren kann. Und originelle Deko für die Halloween-Party kann man mit einfachen Mitteln selbst basteln.

Lichterketten, Girlanden, Kürbisse in allen Formen und Farben - die dürfen natürlich auf keiner Halloween-Party fehlen. © IMAGO/Beata Zawrzel

Festbeleuchtung ist natürlich tabu, da kommt keine Gruselstimmung auf. Wer seine Lampen nicht dimmen kann, kann sie mit blauem, rotem oder grünem Seidenpapier oder Tüchern abhängen - aber Vorsicht! Genügend Abstand zum Leuchtmittel halten, damit keine Brandgefahr besteht. Auch Kerzen - am besten in Glasvasen oder große Gläser stellen - eignen sich, um schaurige Schatten an die Wand zu werfen. Im Handel gibt es günstig Halloween-Deko zu erwerben. Monströse Spinnenweben und ihre Erbauerinnen baumeln von Lampen und Wänden, Mäuse und Ratten tummeln sich am Buffet, Fledermäuse hängen am Fenster - ein paar Beispiele für viele Möglichkeiten.

Bei einem Zombie-Thema dürfen natürlich abgetrennte Gliedmaßen und Grabsteine nicht fehlen. Vampire freuen sich über jede Menge Blut. Und für den ultimativen Schrecken können Sie animierte Halloween-Deko nutzen.

Rezeptideen

Für ausreichend Essen und Getränke sollte gesorgt sein, Hunger ist garantiert ein Stimmungskiller. Ohne Kürbis geht zu Halloween natürlich gar nichts - sehr praktisch. Aus Kürbis lässt sich im Nu eine köstliche Kürbiscremesuppe zaubern, auch für Kürbismuffins finden sich diverse Rezepte, wie zum Beispiel dieses:

Der Halloween-Klassiker: Kürbiscremesuppe © IMAGO/Zoonar.com/Anton Vasiljev

Und wer den Kürbis nicht vorgeschnitten, sondern im Ganzen kauft, hat gleich eine tolle Tischdeko! Weiters könnten Sie Halloween-Snacks wie Geisterchips und grüne Gummiwürmer bereitstellen oder selbst kreierte Häppchen mit Gruselfaktor. Dazu lohnen sich Getränke mit gruseligen Farben. Die Renner sind Rot und Grün.

Abgetrennte Finger: Frankfurter erhitzen, halbieren, eine längs halbierte Mandel als Fingernagel verwenden und mit Ketchupblut servieren

Frankfurter erhitzen, halbieren, eine längs halbierte Mandel als Fingernagel verwenden und mit Ketchupblut servieren Schaumgespenster : Weißen Schaumküssen mit Lebensmittelfarbe Gesichter aufmalen

: Weißen Schaumküssen mit Lebensmittelfarbe Gesichter aufmalen Ekel-Süßigkeiten: Gummitiere wie saure Würmer, Gummiaugen oder Lakritz Fledermäuse

Als Drink eignet sich - wie könnte es anders sein - natürlich „Bloody Mary“ mit Wodka, Tomatensaft und Tabasco. Mit ein bisschen Lebensmittelfarbe lässt sich aber auch jeder klare Drink in eine gräuliche, braune oder andersfarbige Brühe verwandeln. Alkoholfreie Variante: Blutorangensaft oder verschiedene Sirupsorten wie Waldmeister oder Grenadine.

Lustig: Mumienwürstchen

Besonders effektvoll und zugleich einfach lässt sich ein Grusel-Buffet gestalten: Erdbeeren bekommen kleine Zuckerguss-Zähne verpasst, ein Schokokuchen wird von Schaummäusen durchlöchert, Schwedenbomben bekommen Spinnenbeinen aus Schokokeksstangen und durch den Wackelpudding kriechen bunte Gummiwürmer. Zu blutig sollte es aber zumindest für kleine Kinder nicht werden.

Grässlich: das Zombie-Gehirn-Dessert, nicht jedermanns Sache.

Einfach gemacht: Grüne Monsterbälle aus Popcorn

Das Kostüm

Ein gutes Halloween-Kostüm muss nicht unbedingt aufwändig und teuer sein © IMAGO/Zoonar.com/Viktor Gladkov

Die besten Kostümtipps haben wir hier für Sie gesammelt.

Perfekte Kostüme für Halloween findet man natürlich im Handel. Aber man kann es auch weniger aufwändig angehen: eine Perücke und ein paar Accessoires wie Hüte, Masken oder Vampirzähne und Kunstblut, eine Maske oder Schminke und Make-up in den Farben Schwarz, Weiß und Rot, ein schwarzes Outfit - daraus lässt sich schnell etwas zaubern. Und auch in Second-Hand-Shops findet man Passendes!

Musik

Was auf keinen Fall fehlen darf, ist die musikalische Untermalung der Partynight - doch welche Lieder locken die Gäste verlässlich auf die Tanzfläche? Ein paar Tipps für eine Gänsehaut-Playlist - natürlich finden sich auch fix und fertige Playlists auf Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music und anderen Musik-Streaming-Diensten:

Thriller – Michael Jackson

This is Halloween – Marilyn Manson

Zombie – The Cranberries

Somebody’s watching me – Rockwell

Everybody (Backstreet’s Back) – Backstreet Boys

Time Warp – Little Nell, Patricia Quinn, Richard O’Brien

Midnight City – M83

Jeepers Creepers – Paul Whiteman and His Swing Wing

Weitere: Ghostbusters (Ray Parker Jr), Spooky Scary Skeletons (Andrew Gold), Bloody Mary (Lady Gaga), Monster Mash (Bobby Pickett), Super Freak (Rick James), Disturbia (Rihanna), Mary on a Cross (Ghost), Ghost Town (The Specials), bad guy (Billie Eilish), etc.

Aktivitäten und Spiele

Kostümwettbewerb : die Prämierung des gruseligsten Outfits oder die Vergabe der „Faulheitsmedaille“ für das Kostüm mit dem geringsten Aufwand, kleine Preise motivieren zum Mitmachen

: die Prämierung des gruseligsten Outfits oder die Vergabe der „Faulheitsmedaille“ für das Kostüm mit dem geringsten Aufwand, kleine Preise motivieren zum Mitmachen Im Hintergrund einen Horrorfilm laufen lassen

laufen lassen Eine Halloween-Tastbox für Mutige : Alles, was man braucht, ist eine Box oder ein Topf, die mit einem Tuch abgedeckt sind. In dieser Box gibt man unheimliche oder seltsame Gegenstände, die die Gäste ertasten müssen. Hört sich harmlos an, erfordert aber eine Menge an Überwindung. Fülle die Box mit gekochten Spaghetti, blanchierten Tomaten, ein bisschen Faschiertem, Wackelpudding oder Moos. Gänsehautmomente sind garantiert!

: Alles, was man braucht, ist eine Box oder ein Topf, die mit einem Tuch abgedeckt sind. In dieser Box gibt man unheimliche oder seltsame Gegenstände, die die Gäste ertasten müssen. Hört sich harmlos an, erfordert aber eine Menge an Überwindung. Fülle die Box mit gekochten Spaghetti, blanchierten Tomaten, ein bisschen Faschiertem, Wackelpudding oder Moos. Gänsehautmomente sind garantiert! Eine Option ist es auch, einfach Gesellschaftsspiele zu spielen - wenn alle dafür sind.

zu spielen - wenn alle dafür sind. Mörderisches Zwinkerspiel: Eine Person wird zum Mörder bestimmt. Während der Party müssen alle, die von ihr angezwinkert werden, auf dramatische Weise „sterben“. Erwischt jemand den „Mörder“ beim Zwinkern, ruft er „Zeuge“ und überführt den „Mörder“. Bringt der „Mörder“ alle um, hat er das Spiel gewonnen.

Eine Person wird zum Mörder bestimmt. Während der Party müssen alle, die von ihr angezwinkert werden, auf dramatische Weise „sterben“. Erwischt jemand den „Mörder“ beim Zwinkern, ruft er „Zeuge“ und überführt den „Mörder“. Bringt der „Mörder“ alle um, hat er das Spiel gewonnen. Das verfluchte Wort: Ein „Dauerbrenner“ im wahrsten Sinne des Wortes. Am Anfang der Party wird ein zum Thema passendes Wort bestimmt (Halloween, Vampir, Hexe, oä.), das nicht verwendet werden darf. Entkommt es doch jemandem, muss sofort ein „Gegenfluch“, z.B. „Rattenblut“ (Tomaten- oder Roter-Rübensaft) getrunken werden.

Halloween mit Kindern

Wenn Sie Halloween mit Kindern feiern, sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Achten sollte man auch auf das Alter der kleinen Gespenster, zu viel Grusel kann den Spaß schnell verderben - ebenso wie zu viele Spinnen, wenn sich unter den Gästen kleine Spinnenphobiker und -innen befinden. Mit ein paar Anpassungen lässt sich aber schnell eine kindgerechte Gruselparty feiern. Sie müssen jedoch nicht alles Gruselige von den Kindern fernhalten. Viele Kinder mögen den gespenstischen Schauer. Aber die blutrünstige Erwachsenen-Deko sollte im Schrank bleiben, oder kindgerecht ausfallen.

Trick or Treat (Süßes oder Saures) ist bei Kindern zu Halloween der große Renner © IMAGO / Joel Carrett

Im Vorfeld lässt sich ein Teil der Partydekoration auch selbst basteln, zusammen mit den Kindern. Man verbringt gemeinsame Zeit und die Vorfreude auf die Party und Halloween steigt noch weiter. Ein Highlight bei Kindern ist der US-Brauch „Trick or Treat“, auf Deutsch „Süßes oder Saures“. Bei dieser Tradition gehen die Kinder verkleidet von Haustüre zu Haustüre in der Nachbarschaft und fordern mit dem Spruch Süßigkeiten ein. Ein Erwachsener sollte allerdings dabei sein, falls die Kinder noch keine Teenager sind.