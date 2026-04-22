Robert Rudini steht an einer blank geputzten Theke und presst grünes Pulver durch ein Sieb in eine breite, ausladende Tasse. Dann gießt er einen kleinen Schuss kalte Milch drauf, verrührt alles zu einer Paste. „Für den Matcha Latte verfahren wir nach der Cold-Whisk-Methode“, erklärt er stolz. „Die kommt nicht aus Japan, sondern aus Thailand. Aber so stellen wir sicher, dass der Matcha nicht verklumpt und sich im Mund noch cremiger anfühlt.“

Nach viel Rühren in M-Form ist das Ergebnis ein knallgrün-weißer Matcha Latte: mild-herb schmeckt er, mit einer süßen, herzhaften Note. Er kostet aber auch 1350 Yen – 7,50 Euro. Preise, die in den Hunderten Matchacafés in Tokio hoch sind, aber nicht mehr unüblich. Von der harten Konkurrenz hier muss sich das „Matcha Passport“ – wie der Indonesier Rudini sein Café genannt hat – abheben. „Wir bieten ganz viele Matchasorten an. Dann kann man sich durchprobieren.“ Und so eben seinen „Matcha-Passport“ erwerben.

Eine willkommene Alternative zu Kaffee

Wobei so eine Matchareise auch gleich um die Welt gehen könnte. Längst hat Matcha einen globalen Siegeszug angetreten. Man konsumiert es in Paris, Berlin und Nairobi als Schokolade, Tiramisu oder Cheesecake. Das sehr feine grüne Teepulver, das traditionell nur aus Japan kommt, ist zum Exportschlager geworden. In den ersten drei Quartalen 2025 exportierte Japan laut Angaben des Tea Export Promotion Council knapp 7.000 Tonnen pulverisierten Tee, darunter maßgeblich Matcha.

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Die Zuwächse markierten einen Anstieg von 40 Prozent. Die Exporterlöse von knapp 260 Millionen Euro sind gar eine Verdopplung zu 2024. Robert Rudini beobachtet den Boom täglich: „85 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland. Viele sind Gourmets.“ Für sie führe er auch Single-Origin-Matcha, der von einem einzigen Kultivar kommt und nicht gemischt wurde. „Und viele mögen Matcha, weil es wach macht, aber eine Alternative zu Kaffee bietet.“ Es schmecke subtiler, der aufweckende Effekt komme langsamer.

Boomend-breites Angebot: Diverse Matcha-Produkte im japanischen Supermarkt © Felix Lill

Ein fotogenes Getränk

Matcha enthält antioxidative Stoffe, soll die Zellproduktion anregen und geistig fit halten. Mindestens ebenso wichtig ist der fotogene Look: So wird der Boom über soziale Medien befeuert. In der Ecke sitzt ein junger Tourist namens Leon, der mit Freunden aus Los Angeles da ist: „Einer von uns hat den Laden auf Instagram gesehen. Die hatten schöne Bilder, mit knallgrünem Matcha!“ Leon trinkt einen Earl Grey Matcha Latte. „Der ist echt lecker, hatte ich noch nie. Normalerweise nehme ich klassisch Matcha Latte.“

„Klassisch Matcha Latte“? Bei solchen Beschreibungen – wie auch bei „Single-Origin-Matcha“ – zieht man vielerorts in Japan die Augenbrauen hoch. Zum Beispiel in Ayabe, einer hügeligen Kleinstadt in der Präfektur Kyoto, woher der als hochwertig bekannte „Uji“-Matcha stammt. Zu den vielen der 31.000 Einwohner, die hier vom Matchaanbau leben, gehört Yoshihito Sakurai. „Seit 18 Jahren baue ich auf diesen Feldern Tee an“, sagt er, als er an einem sonnigen Nachmittag durch Gräser stapft.

Matchabauer Yoshihito Sakurai © Felix Lill

Preis hat sich verdoppelt

„Als ich damit anfing, war Matcha noch lange nicht beliebt. Für uns Japaner ist Matcha immer ein besonderes Getränk gewesen, das man zu feierlichen Anlässen getrunken hat.“ Entsprechend war die Nachfrage konstant und eher niedrig. Sie nahm sogar leicht ab, weil die Bevölkerung schrumpft. „Vor ungefähr 15 Jahren breitete sich dann Starbucks überall aus und bot Matcha im Mix mit Milch an. Und noch viele andere Sachen, Matchagebäcke und so.“

Für Yoshihito Sakurai, einen schmächtigen Mann in wetterfester Kleidung, ist die wachsende Popularität seines Anbauprodukts ein Segen. „Allein im letzten Jahr hat sich der Preis für Matcha verdoppelt.“ Jahrelang haben ihm die Einnahmen gefehlt, um in seine Anlagen zu investieren. „Jetzt konnte ich für die Saison endlich neue Planen kaufen, um die Pflanzen besser vor der Sonne zu schützen.“ Aber es gibt viel Skepsis gegenüber einigen Ausprägungen des Booms.

Matcha-Experte Ralph Faerber © Felix Lill

Zum Beispiel im Wohnhaus von Ralph Faerber, wenige Autominuten entfernt von Sakurais Feldern. „Der Single-Origin-Trend ist so ein Unsinn, den jemand angefangen hat, um eine Nische zu finden“, winkt Faerber ab. Der gebürtige Deutsche lebt seit Jahrzehnten in Japan und begann um die Jahrtausendwende, Matcha zu exportieren. Der beste Matcha entstehe durchs Mischen: „Die Kunst ist eben, so zu mischen, dass die Balance die beste ist. Das schafft kein Single-Origin.“

Im Anbau ist Matcha hochaufwendig. Wie andere Teesorten ist sein Rohstoff die Teepflanze. Damit daraus Matcha werden kann, beschatten Bauern wie Yoshihito Sakurai ihn vor der Ernte für rund vier Wochen unter halblichtdurchlässigen Planen; verlängern so die Reifezeit. Auf diese Weise bilden die Teeblätter unter anderem mehr Chloroplasten, was dem Tee seine leuchtend grüne Farbe verleiht. In Fertigungshallen voll Rohren und Kammern wird der Tee getrocknet und pulverisiert. Dann ist er Matcha.

Nachfrage übersteigt Angebot

Eine solche Halle in Ayabe, die mehrere Betriebe genossenschaftlich nutzen, kann pro Stunde 100 Kilogramm Matcha herstellen. Doch dem Weltmarkt reicht das bei Weitem nicht. Die Preise sind zuletzt deshalb in die Höhe geschossen, weil die hohe Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Und Bauern wie Yoshihito Sakurai sehen keine Möglichkeit, ihre Produktion schnell auszuweiten. Das verfügbare Land ist begrenzt, eine Umstellung würde ohnehin Jahre dauern, bis hochwertige Ernten möglich sind.

Im demografisch schrumpfenden Japan mangelt es außerdem akut an Arbeitskräften. All dies führt auch auf dem Heimatmarkt zu massiven Preissprüngen. Mehrere Einzelhändler haben ihre Preise zuletzt um 50 Prozent oder mehr erhöht. Eine 30-Gramm-Packung “Juei no Mukashi”, eine beliebte Matchasorte, kostete in der ersten Jahreshälfte 2025 noch umgerechnet 15 Euro. Ende 2025 waren es schon 23 Euro.

Ähnliches nimmt man im Ausland wahr. „Es geht eigentlich seit Jahren nur nach oben“, sagt Florian Rosch, der 2011 den Onlineversand Matchashop.de gründete, per Videocall. „Als wir anfingen, war Matcha unbekannt.“ Aber für Rosch ist der Boom nicht nur von Vorteil. „Lieferzeiten dehnen sich von vier Wochen auf vier Monate aus. Es gibt Preissteigerungen von 30 Prozent.“ Bei exquisiten Marken seien Preise um 80 Prozent gestiegen. „Wir geben nicht alles an die Kunden weiter“, so Rosch. Zunächst jedenfalls.

Die Angst vor der Billig-Ware

Traditionell ist Matcha das Getränk zur Teezeremonie, ein altes Ritual, geprägt durch den Zen-Buddhismus, das eine meditative Auszeit vom Alltag ermöglichen soll. Die vier Grundprinzipien dieses durchgetakteten Vorgangs – vom Eingießen des Tees bis zum Halten der Schüssel – lauten: Harmonie, Respekt, Reinheit, Gelassenheit. Die neue, sich auch in Japan allmählich durchsetzende Art, Matcha zu konsumieren, wie man sie bei Cafés wie Matcha Passport beobachten kann, hat mit dieser Tradition wenig zu tun.

Gleichzeitig führt die globale Matcha-Nachfrage dazu, dass Händler schon sinkende Qualität befürchten. Hin und wieder gibt es Berichte, dass billiger Grüntee mit Farbstoff für Matcha ausgegeben wird. „Es wird kommen, vielleicht schon dieses Jahr, dass sich andere Länder in die Produktion einschalten“, sagt Ralph Faerber in Ayabe. „Aus China kann man Matcha viel billiger anbieten. Die Qualität ist aber nie so gut.“ Gerade Hersteller aus China fluteten den Markt bereits mit preiskompetitiven Angeboten.

Faerber vermutet, dass die ihren Marktanteil ausbauen werden, auch wegen aktueller Trinkgewohnheiten: „Wenn es sich um Mischgetränke handelt wie Matcha Latte, merkt man das nicht.“ Vincent Lesch, Japanologe an der Universität Heidelberg, sagt zudem: „Es wird schon von einer ‚Matcha-Bubble‘ gesprochen, einem Trend, der sich wieder abschwächen könnte. Langfristig wird entscheidend sein, wie sich Japan positioniert: Wahrscheinlich weniger über den Preis, sondern über Qualität, Tradition und Herkunft.“

Wobei der Boom auch schon andere Grünteearten tangiert. Da mehr Matcha verkauft wird, satteln Teebauern um, was den billigeren, täglich konsumierten Sencha knapper macht. So kündete Teekonzern Ito En, der landesweit Grüntee über Automaten anbietet, schon Preiserhöhungen an. Damit geht es beim Matchaboom nicht mehr nur um die Wahrung von Tradition oder die Frage nach hochwertigem Pulver. Sondern um steigende Lebensmittelpreise – die die Menschen im Land schon seit der Pandemie plagen.