Der Hund wird es schon richten. Immerhin ist er Kommissar. Ein Held auf vier Pfoten, der denkt wie ein Ermittler. Fast menschliche Züge annimmt. Die Polizisten in Uniform und Marke sind Nebendarsteller, die dem Hund zuarbeiten. Eigentlich wartet man nur darauf, dass die Spürnase auch noch zu sprechen beginnt. Zumindest in der Welt der Kinder sind sprechende Polizeihunde spätestens seit „Paw Patrol“ kein Novum mehr.

Die Rede ist von Kommissar Rex, dem Polizeihund mit Kultstatus, für den ab Montag in neuen Folgen wieder kein Fall zu groß ist. Mit der Realität hat all das wenig zu tun. Muss es auch nicht. Würde man Serien am Maßstab der Realität messen, würde das Fazit wohl bei den meisten ernüchternd ausfallen.

„Der Held ist immer der Hund“

Das allgemeine Bild eines Polizeihundes prägen solche Darstellungen trotzdem. Wobei ein Fünkchen Wahrheit steckt wohl doch darin. „Der Held ist immer der Hund“, stellte Hauptdarsteller Maximilian Brückner bereits bei der Präsentation der neuen Folgen klar. Held ist ein großes Wort, aber wenn man sieht, was Polizeihunde leisten, dann hat diese Überspitzung wohl trotz allem ihre Berechtigung.

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Sie stellen Täter mit ihrer puren Präsenz, erschnüffeln Sprengstoff oder Datenträger, wie USB-Sticks oder Laptops, allein am Geruch der Säuren, die beim Auflöten der Komponenten freigesetzt werden. Der Nase der Vierbeiner sind kaum Grenzen gesetzt. Zwischen ihr und der des Menschen liegen Welten oder konkreter, 195 Millionen Riechzellen.

Vieles, was Kommissar Rex macht, wirkt überzeichnet, wie eine Fiktion, erdacht und niedergeschrieben in einem Drehbuch. Etwa wenn Rex an einem Tuch schnuppert und dann schnurstracks zur gesuchten Person läuft. Ein Fünkchen Wahrheit steckt dennoch darin. In der Steiermark gibt es genau einen Polizeihund, der das kann. Ein sehr geringer Prozentsatz. Immerhin gibt es insgesamt 46 Polizeihunde. 30 in Graz und 16 in Leoben. In Kärnten verrichten 27 Hunde ebenfalls an zwei Inspektionen ihren Dienst.

Keine Wurstsemmeln am Speiseplan der Diensthunde

Die Serie, ein Balanceakt zwischen Realität und Fiktion. Sie spielt mit Klischees, strebt nach Humor. Eine geklaute Wurstsemmel hier, ein verschwundener Leberkäse da. Kommissar Rex klaut für sein Leben gerne. Ein Wolf im Schafspelz also, oder wohl eher ein Dieb mit Kommissartarnung. Was in der Serie unter die Kategorie Situationscomic fällt, wäre in der Realität undenkbar. Denn Wurstsemmeln stehen selbstverständlich nicht am Speiseplan der Diensthunde. Auch Essen zu klauen ist tabu. Stichwort Erziehung.

Die Polizeihunde haben aber auch keinen Grund kleine Leckerbissen zu klauen. Ihre gesamte Ausbildung und Arbeit baut auf einem Belohnungssystem auf. „Der Hund ist ein Superegoist, das heißt er macht die Dinge trotzdem zu seinem Vorteil und nicht, weil er so lieb ist“, sagt Ewald Kern, Landesausbildungsleiter für Polizeidiensthunde in der Steiermark. Anders als für die menschlichen Beamten muss daher für die Fellnasen jeder Einsatz mit einem Erfolg enden. Ein 100-Prozent-Quote sozusagen, von der die menschlichen Kollegen nur träumen können. Auch der Erfolg der Polizeihunde ist häufig nur Fiktion, das haben sie mit Rex gemeinsam.

Für Hunde endet jeder Einsatz mit einem Erfolg

Damit das möglich ist, helfen die Beamten nach. Etwa indem sie Übungsdosen mit Sprengstoff verstecken. Denn für die Hunde ist der Erfolg ihr Lohn – was auch sonst, ein Gehalt wäre für sie wohl kaum ein Ansporn. Würden die Beamten das nicht tun, würden die Hunde zu Dienstverweigerern werden.

Etwas, das Kommissar Rex niemals passieren könnte. Man sieht, die Unterschiede zwischen Fiktion und Wirklichkeit sind vielfältig und zahlreich. Das beginnt bereits beim Aussehen von Rex, das gewissermaßen ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Als deutscher Schäferhund würde Rex mittlerweile auffallen, wie eine Katze. Setzt man heute doch eher auf ihre belgischen Kollegen, die leichtfüßiger unterwegs sind und weniger gesundheitliche Probleme mitbringen. In der Steiermark verrichten aktuell nur mehr zwei Deutsche Schäferhunde ihren Dienst.

Deutsche Schäferhunde sind zur Seltenheit geworden

Optisch Eindruck schinden, können aber auch die Belgischen Schäferhunde mit ihrem athletischen Bau. Das sollen sie auch – präsent sein, Haltung tragen und Autorität ausstrahlen. Genau wie ihre menschlichen Kollegen in Uniform. Bestien braucht heutzutage aber niemand mehr – auch die Polizei nicht. Denn die Hunde sollen nicht unkontrolliert auf jemanden losgehen. Ganz im Gegenteil. Sie müssen ihre Impulse abstellen und ihrem Hundeführer vertrauen können, dass er die richtige Entscheidung trifft.

Ein hartes Stück Arbeit. Denn für die Arbeit bei der Polizei müssen die Hunde mutig und vor allem triebstark sein. Nur so können sie Hitze, unbeständigen Untergründen oder dem Lärm in einem Stadion standhalten. Die Polizei sucht also nach echten Alphatieren. Das Problem: „Die Hunde sind als Rudeltiere schon bestrebt der Chef zu werden, da kann es schon zu Rangordnungskämpfen kommen“, sagt Kern.

Der Mensch ist immer der Chef

Hier ist dann die Kompetenz des Hundeführers oder der Hundeführerin gefragt, denn sie müssen selbstverständlich immer die Oberhand behalten. Sonst kann es in Einsatzsituationen schnell für alle Beteiligten gefährlich werden. Eigene Entscheidungen müssen die Vierbeiner dennoch treffen, etwa wenn sie in ein Gebäude vorgeschickt werden. Was zählt ist aber, dass sie immer für ihren Halter abrufbar bleiben. Keine Alleingänge, sondern Teamarbeit und das weit über den Dienst hinaus. Der Hund alleine wird es also nie richten.