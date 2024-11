Als wären die Sterne vom Himmel ins Meer gefallen. Oder ein Schwarm Glühwürmchen hätte Taucherbrillen und Flossen angelegt und wäre in den Indischen Ozean abgetaucht. Funkelnd blaue Lichter tanzen nachts in der leichten Brandung – ein magisches Schauspiel.

Nein, diese Erscheinung ist nicht auf die Cocktails in einer Bar an den Stränden der Malediven zurückzuführen, vielmehr sind es winzige Meeresbewohner, die diese Lichtshow veranstalten. Dinoflagellaten nennt man diese Geschöpfe, die als Teil des Phytoplanktons die Grundlage allen Lebens im Wasser bilden. Einige Arten sind wie Glühwürmchen fähig zur Biolumineszenz. Sie können also leuchten.

Ein Ort auf der Welt, an dem man dieses Phänomen besonders gut beobachten kann, sind die Malediven. Um genau zu sein, soll das mystische Leuchten regelmäßig an den Stränden der Inseln Mudhdhoo, Vaadhoo und Rangali, aber auch anderswo vor den 26 ringförmigen Atollen zu sehen sein.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

Und um ganz genau zu sein, stehen die Chancen zwischen Juli und Februar am besten, die Drohgebärden der Dinoflagellaten zu bewundern. Sie haben richtig gelesen: Die Wissenschaft geht davon aus, dass das Licht Feinde abschrecken soll. Wer möchte schon gerne etwas verspeisen, was leuchtet?