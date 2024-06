Der Strimskogel ist nicht nur als Skitour sehr beliebt, auch im Sommer wird der 2139 Meter hohe Tauerngipfel gerne besucht. Im Frühjahr, wenn der Almrausch blüht, zeigt sich der familientaugliche Wanderberg von seiner schönsten Seite. Wer gerne ohne Auto unterwegs ist, kann umweltfreundlich mit der Bahn nach Altenmarkt im Pongau anreisen und mit dem Bus zum Ausgangspunkt in Zauchensee fahren. Der unscheinbare Gipfel bietet einen herrlichen Ausblick auf den bekannten Skiort Zauchensee und die Berge der Radstädter Tauern.

Die Wanderung startet kurz vor dem Ortszentrum an einem Parkplatz gegenüber dem Zauchensee. Von hier geht es ein paar Schritte entlang der Hauptstraße talauswärts, bis uns ein Wegweiser rechts hinaufleitet. Wir folgen der Beschilderung zum Strimskogel. In sanften Kehren geht es auf einem Güterweg zunächst zu den Strimsalmen. Oberhalb der Hütten geht es dann über Almwiesen weiter bergwärts. Zurzeit sind die Hänge wunderschön mit leuchtend rotem Almrausch übersät. Nach der Waldgrenze geht es durch Latschen in Richtung Gipfelkamm. Die letzten Höhenmeter zum Gipfelkreuz führen über stufiges Felsgelände. Zurück geht es entlang der Aufstiegsroute.