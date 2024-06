Hoch über der kleinen Ortschaft Lessach im Salzburger Lungau erhebt sich als kleiner Vorgipfel der Niederen Tauern der 2316 Meter hohe „Gumma“. Ein schönes Holzkreuz befindet sich am nördlichen Ende eines langgezogenen Rückens. Der Aufstieg ist einfach und abwechslungsreich. Auf halbem Weg zum Gipfel liegt die urige Wildbachhütte. Zahlreiche Spielstationen rund um die Hütte und am Weg dorthin machen das Ziel auch für Kinder sehr attraktiv. Gleich zu Beginn der Wanderung wartet eine Wasserrutsche auf die kleinen Besucher. Neben Schaufel und Kübel wurde auch an Gummistiefeln für die Kinder gedacht.

Die Tour startet am Parkplatz „Wildbachhütte“ nahe dem Purggergut. Wir folgen einem flachen Forstweg in Richtung Hütte. Die Wanderung führt uns vorbei an Wassermühlen, Hör-, Geruchs- und Spielstationen in ca. 1,5 Stunden zur schön gelegenen Wildbachhütte auf 1806 Höhenmetern. Hinter dem Spielplatz der Hütte geht es weiter. Ein schmaler Steig führt durch einen Lärchenwald hinauf zu mehreren Lawinenkegeln. Zunächst geht es nach rechts, dann schwenkt der Weg nach links und folgt einem markanten Bergrücken bis zum Gipfelkreuz am Gumma. Belohnt werden die Mühen des Aufstiegs mit einem prächtigen Rundblick auf die Schladminger Tauern im Norden und die Nockberge im Süden. Wer den Gipfelanstieg auslassen möchte, kann von der Wildbachhütte noch zur nahen Granglitzalm wandern.