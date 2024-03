Ski- oder Schneeschuhtouren sind aktuell nur in höheren Lagen möglich. Denn nur oberhalb von 1600 Meter gibt es eine geschlossene Schneedecke. Der Pleschnitzzinken im oberen Ennstal ist ein kleiner, aber feiner Tourengipfel im Bereich der Galsterbergalm. Von der Bergstation der neuen 10er-Kabinenbahn geht es aussichtsreich über einen breiten Bergrücken zum weithin sichtbaren Gipfelkreuz am Pleschnitzzinken (2112 m). Die Abfahrt erfolgt über die ostseitige Gipfelflanke und weiter über das Skigebiet. Die Piste ist noch bis hinunter zur Talstation in perfektem Zustand.

Ausgangspunkt der Tour ist die Bergstation neben dem Bottinghaus. Hier liegt auch das gallische Dorf der Comichelden Asterix und Obelix, das detailverliebt an der Skipiste gebaut wurde. Wir gehen von der Bergstation in nördlicher Richtung bis zur Abfahrtspiste. Hier schwenken wir nach links und gelangen so zu einem kleinen Speichersee, wo wir die Piste verlassen und dem „Winterwanderweg“ bis zum Herzerl-Platz folgen.

Dort halten wir uns nach links und steigen in südlicher Richtung hinauf zur Pleschnitzzinkenhütte. Der Weg dorthin führt erst durch einen Hochwald, dann immer steiler hinauf zur schön gelegenen, aber nicht bewirtschafteten Hütte. Aussichtsreich geht es von hier auf entlang eines Bergrückens zum Gipfelkreuz. Zurück führt die Route in östlicher Richtung zum Kalteck (Bergstation Sessellift). Die Abfahrt erfolgt entlang des markanten Bergkamms bis ins Skigebiet und auf den Pisten weiter zur Talstation der Seilbahn.