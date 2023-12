Die Kaiserau ist ein besonderes Landschaftsjuwel. Im Sommer wie im Winter ist das Hochplateau am Fuße des Admonter Kaiblings ein gern besuchter Ausgangspunkt für verschiedenste Aktivitäten. In der kalten Jahreszeit lockt ein kleines, aber feines Skigebiet vor allen Familien mit Kindern an.

Für Touren- und Schneeschuhgeher gibt es eine eigene, sehr abwechslungsreiche Tourenrunde. Der schön angelegte Rundweg führt über die Wagenbänkalm zum Gipfelkreuz am Lahngang und weiter über die Oberst-Klinke-Hütte zurück zum Ausgangspunkt. Die Tour bewegt sich inmitten einer spektakulären Bergkulisse.

Wir starten beim Parkplatz der Kaiserau-Lifte. Die Skitourenmarkierung leitet uns zum rechten Rand des Skigebiets. Sie führt in sanften Kehren durch den Wald hinauf zur Bergstation eines Schlepplifts. Oben angekommen, schwenkt die Spur nach rechts und folgt einem Forstweg bis zu einem Graben. Hier geht es recht steil durch einen Hochwald aufwärts bis zur Wagenbänkalm.

Oberhalb der Hütten drehen wir uns nach links, und es geht über Almhänge zu einem ausgeprägten Bergrücken und auf diesem weiter bis zum Gipfelkreuz. Nach der Gipfelrast folgen wir dem Rücken über den höchsten Punkt des Lahngangkogels in nordöstlicher Richtung. Bald gelangen wir an einen markierten Punkt, wo es abwärts zum Kaiblinggatterl geht. Am Wegkreuz halten wir uns weiter nach links zur Oberst-Klinke-Hütte und entlang der Skiroute hinunter zum Ausgangspunkt.