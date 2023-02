Bei einer Scheidung regelt das Ehegesetz, was mit der sogenannten Ehewohnung geschieht. Wie sieht das bei einer Mietwohnung aus?

Antwort: Wenn das Paar seinen gemeinsamen Haushalt, also die Ehewohnung, in einer Mietwohnung hat oder zuletzt hatte, kann das Gericht ohne Einverständnis des Vermieters bestimmen, wer von den Geschiedenen in der Wohnung bleiben darf. „Dabei macht es keinen Unterschied, ob beide Ehegatten Mieter waren oder nur einer. Allfällige abweichende Regelungen im Mietvertrag zu diesem Thema sind ungültig“, sagt der Grazer Rechtsanwalt Philipp Wieser von der Kanzlei hba & Partner. Wichtiger Zusatz: „Sollte ein Ehepartner den Mietvertrag, bei dem er Alleinmieter ist, ohne oder gegen den Willen des anderen Ehepartners kündigen, stellt dies in der Regel sogar eine schwere Eheverfehlung und damit einen Scheidungsgrund dar.“