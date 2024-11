Haben Sie aktuell auch keine Zeit für die Stille Zeit? Die einzig sinnvolle Strategie: bewusst Stress reduzieren und genießen! Da wären wir nämlich schon beim entscheidenden Punkt. Dem Genuss. Der macht sich unter dem Weihnachtsbaum nämlich besser als Stress.

Video - Weihnachtsfeeling bei Tici Kaspar

Das hat auch Spitzenköchin Patricia „Tici“ Kaspar realisiert: „Ich habe gerade in letzter Zeit verstanden, dass man auch reinen Herzens zu Anfragen ,Nein‘ sagen kann“. Nach lehrreicher Zeit in der Spitzengastronomie kocht Kaspar nämlich seit mehr als zehn Jahren in ihrem Villacher Küchenstudio „Tretici“ für Fans im Web sowie für alle, die etwas dazulernen wollen. Und wenn das Business läuft, muss man auch darauf achtgeben, Stress zu vermeiden.

Oft leichter gesagt als getan, aber zumindest in der Küche lässt sich mit etwas Planung alles relativ relaxt umsetzen. Wie das zweigängige Weihnachtsmenü von Tici Kaspar. „Man kann alles gut vorbereiten und hat beim Essen selbst auch noch genug Zeit für die Gäste!“

Der Artikel erschien erstmals im Dezember 2023.