Zutaten für 4 Personen

2 Bio-Freilandeier

1 EL Zucker

100 g weiße Schokolade

250 g Bio-Schlagobers

Zimt-Sauce

6 EL Sauerrahm

Prise Zimt

Glühwein-Kirschen

1 Glas Kirschen (entkernt)

2 EL Zucker

1 Glas Rotwein (trocken)

½ Zimtstange

1 Sternanis

2 Nelken

1 EL Maisstärke

Spritzer Zitronensaft

Zubereitung

Eier mit Zucker in einer Rührschüssel über Wasserdampf cremig schlagen. Schokolade in Stücke bröckeln und darin schmelzen. Die Masse abkühlen lassen. Schlagobers steif schlagen. Zuerst ⅓ vom geschlagenen Obers unterheben, dann das restliche vorsichtig und rasch untermengen. In kleine Förmchen füllen und für einige Stunden frieren lassen.

Für die Glühweinkirschen, Zucker karamellisieren, mit Rotwein ablöschen und mit dem abgeseihten Kirschsaft aufgießen. Gewürze beimengen. Maisstärke mit etwas Zitronensaft anrühren und in den Saft einrühren, für einige Minuten köcheln lassen, Kirschen beimengen und beiseitestellen. Für die Zimtsauce, Sauerrahm mit reichlich Zimt gut verrühren. Semifreddo aus den Förmchen lösen und mit Glühweinkirschen und Zimt-Sauce servieren.

Tipp: Schokoladenerde: 1 Tafel weiße Schokolade im Ofen bei 140 °C Hitze ca. 10 Minuten backen. Danach abkühlen lassen und zu feinen Bröseln verarbeiten.