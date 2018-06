Facebook

Köstlich: Erdbeer-Sauerrahm-Blitzeis © (c) pixelliebe - stock.adobe.com

Erdbeer-Sauerrahm-Blitzeis

Zutaten: 1/2 kg klein geschnittene Erdbeeren, 1–1,5 Becher Sauerrahm, Honig nach Geschmack; Eiswürfelbehälter

So geht’s: Die Erdbeerstücke einfrieren, 1 Becher Sauerrahm in Eiswürfelformen füllen und einfrieren. Bei Bedarf herausnehmen, die Erdbeeren kurz antauen lassen, bis sie sich in Stücke brechen lassen.

Mit den Sauerrahmstücken in einen Hochleistungsmixer oder Blender geben, etwas Sauerrahm aus dem Kühlschrank und ein wenig Honig dazugeben und alles cremig mixen. Sofort servieren.

Erdbeerdrink mit Orangen

Zutaten: 1/2 kg Erdbeeren, Saft von 1 Orange, ein Spritzer Zitronensaft, 1 TL getrocknete Schale von Zitrone und Orange, 100 ml Milch (oder mehr), 1/2 P. Vanillezucker, Honig nach Geschmack;

2–3 Eiswürfel pro Glas

So geht’s: Die Erdbeeren putzen, entstielen, mit Vanillezucker, Orangen- und Zitronensaft fein mixen. Dann die Milch mitmixen und wenn nötig am Ende mit Honig süßen. Sofort auf Eis servieren.

Erdbeermarmelade mit weißer Schokolade

Zutaten: 1 kg Erdbeeren, 400 g Gelierzucker 1:2, 120 g weiße Schokolade, etwas Zitronensaft; heiß ausgekochte, saubere Marmeladegläser mit Schraubdeckel, etwas Schnaps

Wecken im Herbst und Winter Erinnerungen an die Saison: Erdbeermarmelade mit weißer Schokolade Foto © (c) almaje - stock.adobe.com

So geht’s: Die Erdbeeren putzen, entstielen, entweder klein schneiden oder pürieren – je nachdem, ob man Fruchtstücke in der Marmelade mag oder nicht. Erdbeeren in einem hohen Topf aufkochen, mit Zucker mischen und mit Zitronensäure verfeinern. Die Schokolade klein hacken und unterrühren, sie muss sich nicht vollständig auflösen. Marmelade heiß einfüllen, die Ränder mit Schnaps abwischen und verschließen. Auf ein feuchtes Geschirrtuch stellen und die Gläser mit einem anderen Tuch zudecken, bis sie kalt sind.

