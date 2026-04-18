In Mangolds wird seit 35 Jahren etwas serviert, das lange als Nebendarsteller galt: Gemüse. Und zwar nicht als moralischer Zeigefinger, sondern als Hauptrolle mit Applausgarantie. Wer hier einkehrt, geht nicht belehrt, sondern bekehrt wieder hinaus – ganz ohne Predigt. Geschäftsführerin Julia Pengg steht seit zwei Jahrzehnten für diese stille Revolution. Bio, bunt, breit gedacht. „Wir schreiben niemandem vor, wie er sich ernähren soll“, sagt sie. Kein Pathos, keine Pose – einfach Praxis. Während draußen die Welt erst langsam entdeckt hat, dass Linsen keine Strafe sind und Kichererbsen kein Fremdwort, hat man im Mangolds längst daran gefeilt, wie man daraus Glück am Teller formt.

Video – So wird es gemacht

Der Erfolg? Ein Dauerlauf ohne Schnappatmung. Von belächelt zu beliebt, von Nische zu Normalität. Heute ist vegetarisch keine Haltung mehr, die man erklären muss, sondern eine, die man genießen darf. Und Pengg? Die bleibt gelassen. „Jeder kommt, wann er bereit ist.“ Es ist dieser Satz, der mehr über den Erfolg des Hauses sagt als jede Umsatzkurve.

Aus dieser Haltung heraus ist der Weg zum Spargel nicht weit. Ein Gemüse, das es wie kaum ein anderes geschafft hat, so etwas wie gesellschaftliche Disziplin einzufordern. Spargel gibt’s, wenn Spargelzeit ist. Punkt. Keine Diskussion, keine Tiefkühl-Ausreden. Zwischen April und Juni regiert die Stange – in Österreich traditionell von Mitte April bis zum Johannistag am 24. Juni.

Mehr Zutaten braucht es nicht. © Nadja Fuchs

Grün oder weiß? Für Pengg ist die Sache klar: „Grüner Spargel, einfach geröstet, Meersalz, fertig.“ Mehr braucht es nicht, wenn das Produkt stimmt. Der grüne Bruder wächst über der Erde, bildet Chlorophyll, schmeckt kräftiger, nussiger. Der weiße bleibt im Dunkeln, zart, mild, fast aristokratisch. Zwei Charaktere, ein Gemüse – und beide haben ihre Fangemeinde.

In der Küche übernimmt Herbert Fritsch. Seit 30 Jahren im Mangolds, also quasi Spargelzeit in Person. Einer, der nie den großen Auftritt sucht, sondern lieber den Geschmack sprechen lässt. „Mit Gemüse kann man alles machen“, sagt er. Ein Satz, der in seiner Schlichtheit fast trotzig wirkt.

Julia Pengg ist mit ihrem Mangolds vegetarische Vorreiterin. © Nadja Fuchs

Sein Zugang zum Spargel ist ebenso unaufgeregt wie präzise. Schälen, wenn nötig. Schneiden, wenn sinnvoll. Und dann hinein in ein Zusammenspiel, das nach Frühling schmeckt: Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, Curry, Garam Masala, Kokosmilch. Eine Frühlingsgemüsesuppe entsteht, die irgendwo zwischen Steiermark und Indien pendelt und genau deshalb funktioniert.

Der Spargel bleibt dabei knackig. Kein verkochtes Elend, sondern Biss mit Aussage. Dazu Pilze, etwas Koriander (genetisch umstritten, kulinarisch unumgänglich), Sesam. Ein Teller ohne großes Aufheben – und genau deshalb überzeugend. Fritsch nickt nur: „So passts.“

Fritsch gibt zum Gemüse Currypulver hinzu, rührt gut durch und löscht mit Sojasauce ab. © Nadja Fuchs

Vielleicht ist das das Geheimnis dieses Hauses: Es wird nicht überhöht, nicht erklärt, nicht zelebriert bis zur Erschöpfung. Es wird einfach gekocht. Mit Respekt vor dem Produkt und einem Augenzwinkern für den Gast. Und draußen? Da beginnt die Welt langsam zu verstehen, was im Mangolds längst Alltag ist: Dass ein Teller voller Gemüse nicht Verzicht bedeutet, sondern Gewinn. Vor allem dann, wenn gerade Spargelzeit ist.