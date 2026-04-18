Zutaten

150 g Spargel (grün)

60 g Zwiebel

60 g Paprika (rot)

60 g Karotten

100 g Erdäpfel (gekocht)

500 ml Gemüsefond

200 ml Kokosmilch

1 Zehe Knoblauch

100 g Jungzwiebel

1 EL Curry

3 EL Sojasauce

1 EL Sesam (schwarz)

Salz

Pfeffer

Garam Masala

Koriander

Olivenöl

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und klein würfeln. Zwiebeln in Olivenöl andünsten, den Knoblauch beigeben und leicht anrösten.

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Dann das Currypulver hinzugeben, durchrühren und mit Sojasauce ablöschen. Mit Kokosmilch aufgießen und kurz einreduzieren lassen. Mit Gemüsefond aufgießen und köcheln lassen.

In der Zwischenzeit Paprika, Karotten und geschälte Erdäpfel in kleine Würfel schneiden. Spargel schälen und kleinschneiden. Das geschnittene Gemüse zur Suppe hinzufügen und etwa zehn Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist.

Geschnittenen Jungzwiebel einstreuen und mit Salz, Pfeffer, Garam Masala abschmecken.

Mit gehacktem Koriander oder Kräutern nach Wahl und schwarzem Sesam servieren.