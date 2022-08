Dass es auch für ältere Personen wichtig ist, sich zu bewegen, ergab nun eine südkoreanische Studie, die beim Europäischen Kardiologenkongress in Barcelona präsentiert wird. Bei Menschen über 85 Jahre, die eine Stunde pro Woche zu Fuß gehen, sinkt demnach die Mortalitätsrate um 40 Prozent.

Generell liegen die Empfehlungen für körperliche Betätigung, um die Herz-Kreislauf- und Gesamtsterblichkeit zu senken, bei 75 Minuten intensivem Training pro Woche und 150 Minuten moderater physischer Aktivität. "Erwachsene erfüllen diese Empfehlungen mit zunehmendem Alter immer weniger. Unsere Untersuchung deutet darauf hin, dass simples Gehen eine Stunde pro Woche auch noch Menschen über 85 Jahren nützt. Ganz einfach ausgedrückt: zehn Minuten Gehen am Tag", so Kardiologe Moon-Nyun Jin von der Inje Universität (Seoul).

Nur 13,3 Prozent gehen mehr als drei Stunden

Die Studie stützte sich dabei auf Daten über Hochbetagte der nationalen südkoreanischen Krankenversicherung (NHIS). Verwendet wurden die Informationen von 7047 Seniorinnen und Senioren über 85 Jahren, die zwischen 2009 und 2014 an einem Gesundheitsvorsorgeprogramm teilgenommen haben. Dabei betrug das Durchschnittsalter der Personen 87 Jahre, 68,3 Prozent waren Frauen.

57,5 Prozent der untersuchten Personen mussten in der Studie der Gruppe mit der geringsten physischen Belastung zugerechnet werden. Unter anderem waren 8,5 Prozent pro Woche weniger als eine Stunde unterwegs, während nur 13,3 Prozent mehr als drei Stunden pro Woche gehen.

Mortalität sinkt durch Bewegung

Die Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung erfüllten nur 7,6 Prozent der Probandinnen und Probanden. 10,9 Prozent gaben eine höhe Intensität ihrer physischen Aktivitäten an. Schlussendlich ergab die Studie zwei Hauptergebnisse: Jene Studienteilnehmer, die pro Woche mindestens eine Stunde zu Fuß als Ausgleich unterwegs waren, wiesen eine um 40 Prozent geringere Gesamtmortalität auf. Die Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen war um 39 Prozent niedriger. In dieser Gruppe ist damit die Mortalität fast nur noch auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen. "Die Botschaft für zu Hause lautet also: 'Gehen, gehen, gehen'", sagt Studienautor Jin.