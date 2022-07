Der Sommer ist da, das merkt man nicht nur an den Temperaturen, sondern auch an der Vielzahl der Grillfeiern, Konzerte und Veranstaltungen. Wenn man so das soziale Treiben beobachtet, könnte man meinen, dass Sars-CoV-2 bzw. Covid-19 ins Hintertreffen geraten sind. Doch diese Vermutung belegen weder die Infektions- noch die Hospitalisierungszahlen - wie auch die aktuelle Prognose für Österreich zeigt. Weiterhin erkranken Menschen an Covid-19 und das zum Teil auch schwer. Das bedeutet, sie müssen im Spital behandelt werden.