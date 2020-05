Arzt zeigt auf Welche Auswirkungen Ernährung und Stress auf unser Immunsystem haben

Die Gesundheitsförderung wird immer wichtiger: Welchen Einfluss das Mikrobiom und Stress darauf haben, zeigt der Arzt Georg Lexer in diesem Gastbeitrag auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie Ernährung und Stress unser Immunsystem beeinflussen © shangarey - stock.adobe.com

Die Gesundheitsförderung wird immer wichtiger, um ein gutes Immunsystem gegen Krankheiten zu haben. Das ist zunächst unser Mikrobiom: Das Mikrobiom (Billionen von Mikroorganismen) lebt in Symbiose auf der Außen- und Innenfläche des menschlichen Organismus. Vor allem das Mikrobiom des Magen- und Darmkanals sowie der Lunge gewinnt an Bedeutung. Das Mikrobiom des menschlichen Organismus macht in Gewicht ein bis eineinhalb Kilogramm aus.