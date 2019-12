Facebook

Im Winter im Freien trainieren

Auf eine „Tiefsttemperatur“, ab der man nicht mehr draußen sporteln sollte, will sich Jana Windhaber, Sportmedizinerin an der Med Uni Graz, nicht festlegen. „Das ist individuell unterschiedlich - wenn man gesund ist, kann man in unseren Breiten durchaus auch im Winter draußen Sport machen.“ Die wichtigen Fragen seien vielmehr: Wie bin ich dabei angezogen und welchen Sport treibe ich?