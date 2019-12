Facebook

Zuckerschock: Was Insulin in unserem Körper tut © Getty Images/Cultura RF

Der Dezember kann einem schon auf den Keks gehen. Da helfen oft nur mehr Vanillekipferl. Ein süßer Vorgeschmack auf Weihnachten, wenn einem die viele Arbeit bis dahin sauer aufstößt. Es kann also nicht schaden, einmal mehr in die Keksdose zu greifen. Oder doch? Zucker ist schließlich ungesund und macht dick. Er lässt den Insulinspiegel steigen und das kann auf Dauer ebenfalls krank machen. Also heuer lieber auf Nussecken verzichten und stattdessen Walnüsse aus dem Nussknacker naschen?