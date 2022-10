Am Sonntag endet die Sommerzeit. Das heißt: Wir stellen die Uhr um eine Stunde zurück. Aber was macht das mit uns Menschen? An manchen zieht die Zeitumstellung spurlos vorbei. Andere wiederum freuen sich sogar über die "gewonnenen" 60 Minuten, ist es doch die perfekte Gelegenheit die Schulden auf dem Schlafkonto auszugleichen.



So weit, so ausgeschlafen. Doch manch einer sieht das anders: Gerät der Schlafrhythmus einmal aus den Fugen, bringt das nicht selten körperliche Folgen mit sich. Laut einer Umfrage der DAK-Gesundheit-Krankenkasse gab beinahe jeder dritte Befragte an, unter Beschwerden beim Wechsel zur Winterzeit zu leiden.





Wie Sie Ihrem Körper dabei helfen, sich auf die Winterzeit einzustellen, weiß Führungskräfte- und Lebenscoach Roman Braun. Er empfiehlt sich nicht erst am "Tag X" mit dem Thema der Zeitumstellung auseinanderzusetzen, sondern schon einige Tage zuvor damit zu beginnen. Und: Da auch die innere Uhr von Kindern gerne einmal aus dem Takt gerät, sollten Sie den Nachwuchs gleich in Ihre Vorbereitungen einbinden.

Darauf sollten Sie achten