1. Warum reden jetzt alle von den Masern?

Der Anlass ist der Masernausbruch in der Steiermark - denn eigentlich sollten die Masern heute kein Thema mehr sein: Die EU-Staaten hatten sich verpflichtet, die Masern bis 2015 auszurotten. Doch stattdessen sieht man in ganz Europa eine dramatische Zunahme der Erkrankungen: Im letzten Jahr wurden in Europa 60.000 Masernfälle erfasst, 64 Menschen starben. Allein in Österreich waren es 77 Fälle. Die Ursachen: Es gibt immer mehr Menschen, die gar nicht oder nicht ausreichend geimpft sind - weil die zweite Teilimpfung vergessen wurde oder weil sich Eltern aus Überzeugung gegen eine Impfung entscheiden. Die WHO erklärte die Impfmüdigkeit daher zu einem der größten Gesundheitsrisiken weltweit.