Ein fast einjähriges Kleinkind hat in Wien ein Spenderherz erhalten. Und auch wenn ein solch weitreichender Eingriff in den ersten Lebensmonaten nicht ohnehin etwas Außergewöhnliches wäre, ist der kleine Patient und sein Eingriff auch noch eine Premiere für Österreich. Denn die Blutgruppe des Spenderherzes, das der Bub erhalten hat, stimmte mit seiner nicht überein. „Es handelt sich um die erste erfolgreich durchgeführte AB0-inkompatible Herztransplantation bei einem Kleinkind in Österreich“, teilte die Med-Uni Wien in einer Aussendung mit.

Bestimmte Antikörper können bei einer solchen Transplantation das Organ abstoßen, der Erfolg hängt also davon ab, diese Antikörper zu eliminieren bzw. ihre Zahl so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird sowohl während der Operation als auch in der Nachbehandlung versucht, diese zu entfernen. Die Antikörper werden mithilfe einer speziellen Filtertechnologie mithilfe der Herz-Lungen-Maschine eliminiert. Die Zahl der Antikörper wird auch während des stationären Aufenthaltes überwacht, bei Bedarf wird dann erneut gefiltert.

Ein Leben gerettet

Dem kleinen Patienten sei durch diesen Eingriff „eine neue Lebensperspektive geschenkt worden“, sagt Andreas Zuckermann, Leiter des Herztransplantationsprogramms. „Diese erste erfolgreiche Durchführung wird zukünftig für viele Kleinkinder mit Herzfehlern eine immense Verbesserung darstellen, da wir durch diese Transplantation ihr Leben retten können.“ Insgesamt zehn Teams der Med-Uni Wien sowie des AKH Wiens waren am Eingriff beteiligt, jahrelange Vorbereitungen waren notwendig, um für diesen ersten Ernstfall gerüstet zu sein. Während dieser Zeit fand auch eine ständige Abstimmung mit Lori West statt, die kanadische Kardiologin hat die eingesetzte Filtertechnologie entwickelt. „Was dieses Team geleistet hat, kann man nur verstehen, wenn man selbst in so einer Situation war“, sagt Sabine G., die Mutter des Jungen.

Dem Patienten geht es mittlerweile gut, auch seine erste ambulante Kontrolle hat er schon erfolgreich absolviert. Er sei voller Lebensfreude und mache jeden Tag Fortschritte, erzählt seine Mutter. „Von Anfang an wurde mein Sohn mit so viel Liebe und Fürsorge behandelt. Alle haben alles darangesetzt, damit diese Operation möglich wird, und uns bei jedem Schritt unterstützt.“