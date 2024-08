Alle standen sie Spalier: Stationsleitung, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal – sprich jeder, der nur irgendwie Zeit im fordernden Klinikalltag auf der Kinderkrebsstation in Graz fand. In ihrer Mitte: Liam, zwei Jahre alt. Mithilfe seines großen Bruders Marvin zog er an einer bunten Schnur und ließ die Stationsglocke klingen. Auch seine Eltern Barbara und Josef und seine Schwester Elina waren an seiner Seite. Gemeinsam haben sie einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet.