Chips und Co. gehören für viele zum Fußball schauen, wie aktuell bei der EM in Deutschland, dazu. Es ist auch kein Problem, sich hin und wieder die fettig-salzigen Snacks zu gönnen. Doch eigentlich nehmen wir tagtäglich über unsere Ernährung zu viel Salz auf.

Was macht das mit unserem Körper? Wie ungesund ist Salz wirklich und in welchen Lebensmittel versteckt es sich? Diese Fragen beantwortet Elisabeth Pail in dieser Episode von „Ist das gesund?“. Mahlzeit!