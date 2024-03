Antworten auf die Frage, was guter Sex ist, gibt es viele. Wege dorthin auch, aber zwei wichtige Punkte sind wohl immer notwendig. Das Wissen um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sowie die Kommunikation genau darüber. Wie aber geht man das an? Wie spricht man mit seinem Partner über Sex - vor allem dann, wenn es gerade nicht so prickelt? „Eher nicht im Bett“, rät Nicole Siller. Die Sexual- und Beziehungstherapeutin ist in dieser besonderen Episode von „Ist das gesund?“, die beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung live vor Publikum aufgezeichnet wurde, zu Gast. Sie verrät im Gespräch mit Gesundheitsredakteurin Martina Marx, wie man seine eigenen Wünsche ergründen und einem erfüllteren Sexleben näher kommen kann.