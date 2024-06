Die Medizinische Universität Graz startet mit der Ausbildung von Studierenden am Gebiet der Myalgischen Enzephalomyelitis bzw. dem Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Es handelt sich dabei um eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad an körperlicher Beeinträchtigung führt und die seit der Corona-Pandemie stark zugenommen hat. In Folge sollen die Inhalte auch Einzug in das Studium finden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.