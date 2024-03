Es war ein wegweisendes Urteil, das Maarte Preller im Frühjahr 2021 vor dem Sozialgericht erstritt. Aufgrund ihrer Long-Covid-Erkrankung wurde der 35-Jährigen eine vorübergehende Berufsunfähigkeit zugesprochen. Es war das erste derartige Urteil in Österreich. Bis Ende Mai 2023 bezog Preller dann Rehabilitationsgeld, dieses wurde ihr dann entzogen. Preller hat gegen diese Entziehung geklagt – und verloren. Und zwar, da laut der auszahlenden Pensionsversicherungsanstalt (PV) „sich der Gesundheitszustand der Klägerin kalkülsrelevant gebessert habe, sodass keine vorübergehende Berufsunfähigkeit mehr vorliege“, wie im Urteil zu lesen ist.

Preller sagt, sie sei durch die Folgen der Long-Covid-Erkrankung immer noch stark in ihrem Alltag eingeschränkt. „Wenn ich nachmittags einen Physiotherapie-Termin habe, dann ist dies das Einzige, das ich an diesem Tag mache“, sagt sie gegenüber der Kleinen Zeitung. Vorrangiges Symptom ist eine sogenannte postvirale Fatigue, auch als ME/CFS bekannt. Es ist dies keine Erschöpfung, bei der man sich nach ein, zwei Tagen Ruhegeben wieder erholt hat. Überschreitet man seine Leistungsschwelle, kann es zu einem Crash kommen. Durch diesen verschlechtert sich der Allgemeinzustand, häufig für mehrere Wochen, wenn nicht Monate. Dementsprechend müssen Betroffene mit ihren Ressourcen sehr genau haushalten.

Der Vorwurf der Täuschung

Im Urteil, das auf mehreren Gutachten basiert, steht unter anderem geschrieben: „Die Klägerin ist schulbar, umschulbar und anlernbar. Ortswechsel und Wochenpendeln sind zumutbar.“ Auch wenn sie selbst anderer Meinung ist, akzeptiert Preller das Urteil. Sie ist aktuell beim AMS arbeitslos gemeldet. Für sie hingegen schwer hinzunehmen ist der Umgang von Gutachtern mit ihr als Person und mit ihrer Erkrankung. „In den Gutachten wird mein Charakter angegriffen, ich werde als labil und unzuverlässig bezeichnet. Nichts davon ist sachlich und fachlich begründbar.“ Der Kleinen Zeitung liegen alle Gutachten vor. So wird Preller vorgeworfen, dass sie ihre Symptome übertreiben bzw. vortäuschen würde. Unter anderem wird dies damit begründet, dass Preller die Selbsthilfegruppe Long Covid Austria gegründet und geleitet habe. Das sei „erfahrungsgemäß nur mittels hohen Einsatzes von Zeit, Energie und kognitiver Kompetenz“ zu bewerkstelligen. Preller sagt aber, dass während der Begutachtung die Selbsthilfegruppe kein Thema war. „Hätte mich der Gutachter danach gefragt, hätte ich ihm erklärt, dass ich die Leitung schon länger, aufgrund meiner Beschwerden, abgegeben habe.“

Hinzu kommt, dass klare körperliche Diagnosen von Fachärzten keinen Einfluss auf das Urteil der Gutachter hatten. Hingegen wurden diese durch psychiatrische Diagnosen ersetzt. Preller ist mit diesen Problemen nicht alleine. Im Rahmen dieser Recherche haben wir mit zahlreichen Betroffenen gesprochen, die ähnliche Erlebnisse schildern. „Die Hauptproblematik ist, dass Diagnosen oder Vorbefunde nicht in die Begutachtung inkludiert werden. Oder wenn es Befunde gibt, werden dennoch psychische Diagnosen gestellt“, sagt Kevin Thonhofer von der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS. Fast wortgleich schildert auch Jürgen Holzinger vom Verein „chronisch krank“ die Situation von Betroffenen. „Das Hauptproblem sind die Gutachter, die Gutachten sind oft sehr schlecht gemacht. Die Betroffenen werden in der Regel zwischen zehn und 15 Minuten begutachtet, da kann kein hochwertiges Gutachten am Ende herauskommen.“

Fehlendes Wissen der Gutachter

Eine andere Betroffene meinte im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, sie lese die Gutachten gar nicht mehr, weil diese sie zu sehr belasten würden. Doch woran liegt es, dass es Long-Covid- und auch ME/CFS-Betroffene so schwer haben, ihre Erkrankung anerkannt zu bekommen? Denn auch wenn Long Covid ein neues Phänomen ist, ME/CFS ist es nicht. Dennoch fehlt Wissen über die Erkrankung und ihre Mechanismen. Dieses fehlende Wissen birgt gravierende Gefahren. Wenn bereits vorliegende, von Spezialisten erstellte Befunde negiert und seitens der Gutachter eine psychische Diagnose gestellt werden, ist die Folge, dass Betroffene sich einer aktivierenden Reha oder Therapie unterziehen müssen. Diese Überbelastung kann aber zu einer massiven Verschlechterung des Zustandes führen. „Die Patienten kommen von der Reha zurück und sind fertig“, sagt Schmerz- und ME/CFS-Experte Thomas Weber. „Im Sinne der Betroffenen ist das nicht ok, man kann ME/CFS mit objektivierbaren Kriterien feststellen, aber es braucht Zeit und Wissen.“

„Weder in der ärztlichen noch psychologischen Ausbildung ist ME/CFS ein Thema“, sagt der Linzer Psychologe und Gutachter Markus Gole. Eine Viertelstunde Begutachtung würde hier nicht reichen, so der Experte. „Was aber immer fehlt bei solchen Begutachtungen, ist der Tag danach. Die Nachfrage: Wie geht es Ihnen nach der Belastung? – Diese Nachfrage gibt es fast nie.“

Auf die Vorwürfe angesprochen, antwortet die PV schriftlich, einer mehrmaligen Bitte nach einem Gesprächspartner wurde nicht entsprochen. „Alle Antragstellerinnen und Antragsteller werden unabhängig von den Diagnosen nach den gleichen hohen Qualitätsstandards begutachtet. Dies erfolgt immer unvoreingenommen und objektiv.“ Um als Gutachter für die Pensionsversicherungsanstalt tätig sein zu können, muss man eine Zertifizierung bei der „Österreichischen Akademie für ärztliche und pflegerische Begutachtung“ erlangen, alle fünf Jahre muss man sich rezertifizieren lassen – auch mit einem Fortbildungsnachweis. „Die Standards sagen aber nicht aus, in welchem Bereich man sich fortbilden muss“, sagt Gole im Hinblick auf Long Covid und Co.

Durch Zirkusreifen springen

Und Gole gibt zu bedenken: „Es ist schon in Ordnung, dass die PV genau prüft. So funktioniert unser Sozialsystem. Aber man kann auch auf eine bestimmte Art und Weise mit den Betroffenen umgehen. Gäbe es tieferes Wissen um das Krankheitsbild, dann würde man auch die Begutachtung anders gestalten.“ Am Ende haben Betroffene nur die Möglichkeit, gegen Urteile Einspruch zu erheben, wieder und wieder zu klagen, um ihre finanzielle Absicherung zu gewährleisten. All das kostet Zeit, Geld und Energie. Aber genau an diesen Faktoren mangelt es bei den meisten chronisch kranken Menschen.

Maarte Preller versucht weiterhin, ihre Genesung voranzutreiben. Gegen das letzte Urteil hat sie keinen Einspruch mehr erhoben, zu aussichtslos sei das Unterfangen, habe ihr Anwalt gesagt. Sie gibt aber zu bedenken: „Wir alle zahlen Geld ins System ein. Wenn wir in Notsituationen Hilfe aus dem System brauchen, müssen wir monatelang oder jahrelang durch Zirkusreifen springen, ohne dass wir Hilfe bekommen.“