Bewegtbild-Fasten erfordert Disziplin. Die ist im Krankenstand nicht gegeben © Juergen Fuchs

Zu meiner Verteidigung: Ich kann nichts dafür, wenn mich ein übles Virus in den Schwitzkasten nimmt! Vergangene Woche war ich krank, gefesselt an mein trautes Heim, zu schwach, um Bewegtbild-Fasten durchzuhalten. Adieu, Disziplin! Aber im Ernst: Was soll man auch sonst im Krankenstand machen, wenn alles wehtut und außer literweise Tee nur Filme Sinn haben?!

