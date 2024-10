Den Traminer gibt es ja nicht wirklich“, erklärt Sommelier René Kollegger gleich zum Auftakt am Weingut Müller in Klöch. Und Winzer Stefan Müller nickt zustimmend: „Genau. Der Traminer ist quasi die Übergruppe. Und dann gibt es diese einzelnen Varianten. Eben den Roten Traminer, den Gelben Traminer und den Gewürztraminer.“ Die beiden stehen mitten im Weingarten in der Riede Hochwarth. Der Klöcher Steinbruch gefühlt nur einen kräftigen Steinwurf entfernt. Vor Millionen von Jahren hat hier ein Vulkan gebrodelt, dem es zu verdanken ist, dass die Erde hier so außerordentlich reich an wertvollen Mineralstoffen ist.