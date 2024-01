Welcher Strand nun wirklich der schönste ist, das bleibt wohl am Ende jedem Reisenden selbst überlassen. Aber welche in die engere Wahl kommen könnten, das zeigt ein neuer Reiseführer von Lonely Planet, der am 27. Februar 2024 erscheint. „Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches“ soll die 100 unglaublichsten Strände der Welt auf 272 Seiten bannen und erklären, warum es welcher von ihnen in die Auswahl der Reiseexperten geschafft hat.

Das renommierte „Time Out“-Magazin hat die Liste der Strände nun veröffentlicht – darunter viele Klassiker, die man aus dem Urlaub schon kennt, aber auch einige Überraschungen.