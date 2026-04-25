Nach dem musikalischen Höhenflug, den Rian nach seinen Mega-Hits „Verwandtschaftstreffen“ und „Hausparty“ hinlegte, hat er jetzt sein Debütalbum „Blumendisko“ aufgenommen, mit der er derzeit äußerst erfolgreich auf Tournee unterwegs ist. Am Freitag machte er mit toller Begleitband Station im gerammelt vollen Veranstaltungszentrum Klagenfurt (VZK) – ein Heimspiel für den Musiker sozusagen, der sich ob der Begeisterung des fast durchwegs jugendlichen Publikums oft sichtlich gerührt zeigte.

Ohne Berührungsängste

Rian stellte einmal mehr seine Qualitäten als Vollblut-Entertainer unter Beweis, der es versteht, mit seinen Songs vom ersten Moment an gute Stimmung zu verbreiten. Stilistische Berührungsängste kennt er dabei nicht, von poppigen Elementen über Reggae, Rock’n’Roll bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen und Walzerklängen („Narzissmus Walzer“) ist so ziemlich alles dabei.

Ebenso bunt und vielfältig sind die Themen, die er in seinen Songtexten abhandelt, wobei Klamauk und Tiefgang mitunter ein völlig unkompliziertes Miteinander eingehen, wie das Leben eben manchmal so spielt. Dabei zeigt er ein gutes Gespür für menschliche Schwächen und beweist, etwa im Lied „Ich bin kein Arzt“ (Achtung: Hitpotenzial!), durchaus diagnostische Fähigkeiten, wenn er singt: „Jede Rettung kommt zu spät. Ich bin kein Arzt, doch das müsst‘ ein Arschloch sein.“

Der Musiker zeigt ein gutes Gespür für menschliche Schwächen © Thomas Hude

Das Schöne an Rian ist, dass man ihm die Leichtigkeit, die Unbefangenheit, mit der er sich auf der Bühne präsentiert, auch abkauft und spätestens wenn er sich zwischenzeitlich selbst ans Schlagzeug setzt, wird klar: Hier ist einer am Werk, der für die Bühne wie geschaffen ist. Und das, ohne sich selbst dabei allzu ernst zu nehmen. Wozu auch? Wie heißt es in einem seiner Songs: „Das Leben ist schon ernst genug, dann brauch ich`s nicht mehr zu sein.“ Dass die Akustik im VZK nicht die Beste ist und so manche Liedtexte kaum zu verstehen waren, tat der großartigen Stimmung keinen Abbruch, denn das Publikum kannte jeden Song ohnehin auswendig und stellte das immer wieder stimmgewaltig unter Beweis.