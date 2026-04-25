Die Symphonie Nr. 2 von Gustav Mahler: Das ist ein mystisches Welttheater und ein Bekenntniswerk, eine Symphonie, die sich am Ende (in selbstbewusster Nachfolge zu Beethovens Symphonie Nr. 9) zu einer Kantate über die letzten Dinge auswächst. „Auferstehen! Auferstehen! Sterben werd’ ich, um zu leben!“ heißt es im Finale, dessen Inbrunst einen musikalischen Hitzkopf wie Leonard Bernstein naturgemäß sehr gut in die Karten gespielt hat. Der hat daraus ein hochemotionales Fanal gemacht.

Geniale Klangmagie

Es geht auch ziemlich anders, und deshalb kaum weniger überzeugend: Der deutsche Dirigent Markus Poschner legt zum Auftakt der Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Basel Mahlers 1895 in Berlin uraufgeführten symphonischen Koloss vor. Und klingt dabei gar nicht gigantomanisch. So kammermusikalisch fein, so durchhörbar und stringent, ist man Mahler gar nicht mehr gewöhnt. Und die Musik klingt (außer vielleicht stellenweise im dritten Satz) nicht unterkühlt. Im Gegenteil, Mahlers geniale Klangmagie und die heißen Tränen dieser Musik kommen auch hier zur Geltung. Die innere Geschlossenheit, die feinen Zwischentöne und die ausgezeichneten sängerischen Leistungen sorgen für Hochspannung.

Poschner hat bereits einen formidablen Zyklus mit den Symphonien Anton Bruckners vorgelegt. Auch die Brahms-Symphonien gelangen ihm bravourös. Basel ist einer von drei neuen Arbeitsplätzen Poschners: Der ehemalige Chef in Linz und Lugano leitet noch bis mindestens 2030 die Basler, in diesem Herbst wird er Chefdirigent des ORF-Orchesters RSO Wien, im nächsten Jahr wird er darüber hinaus Musikdirektor beim Utah Symphony in den USA. Der 55-jährige Musiker scheint langsam auf den Zenit seines Schaffens zuzuschreiten, die Mahler-Aufnahme verheißt Großes.