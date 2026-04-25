Was haben Meryl Streep, Jack Nicholson und Daniel Day-Lewis gemeinsam? Sie haben alle je drei Oscars. Und damit um immerhin vier weniger als das erfolgreichste Comedy-Duo aller Zeiten: Tom und Jerry. Die haben zusammen sieben.

Unglaublich: Seit dem Jahr 1940 verfolgt der hungrige Cartoon-Kater den gewitzten Mäuserich auf der Leinwand und im Fernsehen, stets mit vorhersehbarer Dramaturgie: Tom jagt Jerry und scheitert spektakulär. 86 Jahre alt sind die beiden inzwischen also und noch immer flott unterwegs: Nächste Woche kommt ein neuer Animationsfilm mit den beiden in die Kinos. Er heißt „Tom & Jerry ­ Der verlorene Kompass“ und versetzt die beiden per Magie in die chinesische Vergangenheit. Dort wird Tom erst einmal als Abgesandter des Himmels verehrt. Dann allerdings schlägt eine erzböse Ratten-Gang zu, und Tom muss sich mit Jerry verbünden.

Regie bei dem Werk führte der chinesische Regisseur Gang Zhang. Das berühmteste Katz-und-Maus-Duo der Welt ist eben überall marktmächtig. Dabei sind Tom und Jerry echte Kinder Hollywoods: erdacht vom genialischen Comic-Duo William Hanna und Joseph Barbera (dem die Welt auch die Familie Feuerstein, Yogi Bär und die Jetsons verdankt), später auch von anderen gestaltet.

161 kurze Zeichentrickfilme entstanden so zwischen 1940 und 1967, für das Kino produziert, dreizehnmal oscarnominiert und, siehe oben, siebenfach ausgezeichnet. Erst später wurden die Filme fürs Fernsehen adaptiert. Im deutschsprachigen Raum liefen die Zusammenschnitte, eingerahmt von Udo Jürgens‘ „Vielen Dank für die Blumen“, erstmals 1976. Zuerst im ZDF, später auch in der ARD, auf Kabel 1, SF1 und natürlich im ORF. Seit 2014 hält Super RTL die Rechte. Extrem gewalttätige und rassistische Szenen, die es vor allem in den frühen Filmen gab, sind längst herausgeschnitten: Tom und Jerry gelten also, trotz durchaus überspitzter Schlagzahl, heute als gut kindertauglich. Im Gegensatz zu ihrem Namen: Den verdankt die unermüdliche kleine Jagdgesellschaft einem alkoholischen Heißgetränk, für das Rum und Brandy mit Eigelb aufgeschlagen werden.