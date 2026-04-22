Es ist ein Horror – auf vielen Ebenen. Der Horror-Roman „Shy Girl“ von Mia Ballard ist im Vorjahr in Großbritannien erschienen und wurde schnell zum Bestseller. „Die Verbindung von Poesie, weiblicher Wut, Body Horror und Gesellschaftskritik gelingt auf brillante Weise“, schreibt ein Fan über das Buch. Die weitere Entwicklung ist eher prosaisch: Die Hachette Book Group, einer der größten Verlage der USA, hat den Verkauf der geplanten US-Ausgabe eingestellt. Grund dafür sind Vorwürfe, die Autorin habe beim Schreiben KI, also Künstliche Intelligenz, eingesetzt.

Literarisch gesehen ist die Einstellung wohl kein allzu großer Verlust, aber für die Buchbranche könnte sie Signalwirkung haben. Der Fall ist das erste Beispiel dafür, dass ein großer Verlag einen Buchvertrag aufgrund von KI-Nutzung auflöste. Eine Sprecherin der Hachette Book Group erklärte dazu: „Wir setzen uns für den Schutz origineller kreativer Ausdrucksformen und des Geschichtenerzählens ein und verlangen von allen Autorinnen und Autoren, Originalwerke einzureichen und den Einsatz von KI im Schreibprozess offenzulegen.“

Wer ist Mia Ballard?

Mia Ballard hingegen – hochgehypt durch BookTok & Co. – bestreitet die Vorwürfe vehement. Sie gibt an, ein von ihr beauftragter Lektor habe das Buch mit KI bearbeitet. „Diese Kontroverse hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, meine psychische Gesundheit ist auf einem absoluten Tiefpunkt und mein Name ist ruiniert – für etwas, das ich nicht einmal persönlich getan habe“, schrieb Ballard in einer Stellungnahme gegenüber der New York Times. Die Frage ist allerdings, wer genau diese Stellungnahme abgegeben hat bzw. wer oder was Mia Ballard eigentlich ist. Informationen über sie gibt es so gut wie keine. Und besonders bizarr wird es, wenn man im Zuge der Recherche die KI – in diesem Fall ChatGPT – befragt. Das Ergebnis: „Mia Ballard“ ist sehr wahrscheinlich keine klar belegte, bekannte reale Autorin. Es gibt keine verlässlichen literarischen Quellen, Verlage oder biografischen Infos, die „Mia Ballard“ eindeutig als etablierte Autorin bestätigen.“ Das ChatGPT-Fazit: „Es ist sehr gut möglich, dass Mia Ballard entweder ein Künstlername ist oder gar keine reale Person, sondern ein KI-/Marketing-Name.“

Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der Interessensgemeinschaft Autorinnen/Autoren © APA/HERBERT PFARRHOFER

Schöne, neue, komplizierte KI-Welt. Wenngleich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Bereichen von Kunst und Kultur längst nicht mehr neu ist. „Aber natürlich hinken wir der technischen Entwicklung mit gesetzlichen Rahmenbedingungen wieder einmal hinterher“, so Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der Interessensgemeinschaft Autorinnen/Autoren (IG). Konkret geht es um den Bereich Urheberrecht. „Wir verlassen uns darauf, dass es da eine große EU-Regelung geben wird, aber das Urheberrecht ist kein zentrales Anliegen in Brüssel“, so Ruiss. Deshalb ging die IG in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels in die Offensive und erstellte einen Mustervertrag für heimische Verlage und Autorinnen/Autoren. „Da geht es ganz konkret um eine Deklarationspflicht für etwaige KI-Inhalte. Das dient der Qualitätssicherung und der Transparenz“. Generell glaubt Ruiss, dass der Einsatz von KI in der „Hochliteratur“ weniger ein Problem sein wird, „betroffen ist eher marktgängige Massenware“.

Auch Gustav Soucek, Geschäftsführer des Hauptverbandes, ist stolz auf dieses erste diesbezügliche Regelwerk im deutschsprachigen Raum, „mit dem wir schon eine gewisse Vorreiterrolle spielen“. Dass sich die überwiegende Mehrheit der österreichischen Verlage an diesen Vertrag hält, davon ist Soucek überzeugt; aber auch realistisch genug, zuzugeben, dass diese Regelung nicht das KI-Problem in der Branche lösen wird. Denn: „Nur zehn Prozent der verkauften Bücher in Österreich stammen von österreichischen Verlagen.“