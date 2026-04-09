Gläserne Klippe: Den Begriff gibt es jetzt auch schon einige Zeit, aber er wird aktuell tüchtig strapaziert. Es gibt aber auch reichlich Anlass dazu.

Soeben wurde der österreichischen Öffentlichkeit wieder einmal Karin Bergmann vorgestellt. Man kennt sich von früher: Als Matthias Hartmann 2014 wegen Malversationsvorwürfen am Burgtheater entlassen wurde, sprang die Theatermanagerin ein und lenkte den ehrwürdigen Kulturdampfer zurück in ruhigere Gewässer. Diesmal soll sie die Groteske um die Salzburger Festspiele beenden – und ist doch selbst Teil davon. Festspielintendant Markus Hinterhäuser wurde geschaßt, weil er sie als Schauspielchefin haben wollte, das Kuratorium den Amtsweg missachtet sah und eine Aussprache eskalierte. Jetzt hat Bergmann, vor kurzem noch Stein des Anstoßes, Hinterhäuser beerbt. Was man einigermaßen absurd finden muss. Aber aller Erfahrung nach wird sie den Job gut machen. Mit Umsicht und ohne Egoblähungen. Frauen, die an gläserne Klippen gestellt werden, können sowas.

Gewisse Auffälligkeiten sind hier nur mit beträchtlicher Anstrengung zu übersehen: Wann immer es knifflig wird, wenn Krisen dräuen, Scheitern wahrscheinlich wird oder Mist zu entsorgen ist, dürfen die Frauen ran: in Führungspositionen holt man sie gern dann, wenn es eher nix zu gewinnen gibt. Da hat sich das Land der Berge schon oft als Land der Glasklippen gezeigt.

Ein paar prominente Beispiele gefällig? Nachdem ORF-Chef Roland Weißmann nach Belästigungsvorwürfen aus dem Amt gejagt wurde, holte man jüngst interimistisch Ingrid Thurnher zwecks Beruhigung der Lage. Als neue Generaldirektorin hat sie den ORF vorerst einigermaßen zur Ruhe gebracht und ist jetzt, wie man hört, durchaus für eine verlängerte Amtszeit im Gespräch. Martha Schultz wurde, als die Peinlichkeiten rund um Entgeltsteigerungen und Amtsanhäufungen in der Wirtschaftskammer sogar für Harald Mahrer zu gewaltig wurden, im Vorjahr das Ruder in die Hand gedrückt. Sie hat es bis heute recht souverän in der Hand. Brigitte Bierlein stand nach Ibiza-Affäre und Regierungskollaps 2019 bis 2020 als Bundeskanzlerin einer Expertenregierung vor. Und Pamela Rendi-Wagner sprang 2018 als SPÖ-Chefin ein, weil ihr Vorgänger hingeschmissen hatte. (Tempi passati: In der SPÖ sind jetzt wieder alle Chefposten mit Männern besetzt. Ob es deswegen so toll läuft in der Partei?)

Die Glasklippe: Das Bild wurde geschaffen, um die Metapher von der „gläsernen Decke“ zu erweitern, die Frauen vom Aufstieg in Spitzenpositionen abhält – bis zur nächsten Krise halt. Dann geht es für weibliche Führungskräfte plötzlich ganz nach oben. Üblicherweise so lange, bis sich die Lage beruhigt hat und der Job für den nächsten Mann attraktiv wird. Deswegen holt man die Troubleshooterinnen ja auch so gern interimistisch.

„Interimistin“ wäre also auch ein guter Name für diese Krisenmanagerinnen. Die Frage, ob es vielleicht insgesamt weniger Krisen zu managen gäbe, wenn manche dieser Interimistinnen als Langzeitchefinnen tätig wären: Die werden wir uns eventuell noch eine Zeit lang länger stellen.

Ihnen einen schönen Tag!



Herzlich,

Ute Baumhackl